Med usikre tider i verdensøkonomien og vekstbrems i de store økonomiene tror DNB Markets på en historisk bunnotering for kronen til jul.

De skriver i sine økonomiske utsikter at den norske kronen kan komme ned på 10,20 kroner mot euro rundt juletider, ifølge E24.

Handelskrig og Brexit

I sine valutaanslag legger DNB markets til grunn at det blir hard brexit i løpet av høsten, en eskalering av handelskrigen mellom Kina og USA og fortsatt vekstbrems i de store økonomiene. En av årsakene til at analytikerne spår et kronefall er at markedene skyr den lille valutaen når risikoen er høy.

En annen årsak er at utsiktene for oljeprisen svekkes når den globale veksten bremser, og at mange av investeringsalternativene i kroner er tett knyttet opp mot oljesektoren, skriver DNB Markets i sin analyse.

Regner ikke med renteøkning

De legger også til grunn av Norges Bank ikke hever renten ved rentemøtet i september, slik mange venter at de vil gjøre.

Nordea Markets mener DNBs analyser er for dystre, men at kronen likevel kan være rekordsvak ved årsskiftet.

– Selv om vi har et annet makroperspektiv enn DNB Markets, så er 10,20 kroner per euro et realistisk anslag. Det er ikke langt dit fra dagens 9,95, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.