Av: Anders Hauge-Eltvik / NTL-magasinet

Lønnsnivået ved Spanias ambassade i Oslo er så lavt at NTL kaller det «sosial dumping».

Ifølge forbundet har flere av de ansatte en lønn mellom 230.000 og 270.000 kroner.

Forbundssekretær Tove Helvik i NTL hevder det er en rekke kritikkverdige forhold ved ambassaden:

• De ansatte mangler arbeidsplaner.

• Ingen tillegg for helg- og kveldsarbeid.

• Ingen overtidsbetaling.

• Ingen lønnsjustering.

• Ikke feriepenger.

Dette siste punktet tar NTL til retten nå.

NTL har 17 medlemmer ved ambassaden.

Les også: Kultur for heltid i Oslo? Det er ikke virkeligheten for Fagforbundet

– Dumping

– Dette er lokalt ansatte som bor i Norge, har barn og familie i Norge, er medlemmer av folketrygden, betaler skatt til Norge og må ha flere jobber for å klare seg. Dette er rein sosial dumping, sier Helvik.

Ambassader blir ansett som territoriet til det enkelte land.

Derfor har ikke norske tilsynsmyndigheter mulighet til å sjekke forholdene. Almenngjorte tariffsatser gjelder ikke, og det finnes ingen lovbestemt minstelønn i Norge.

Les også: Sykepleier Berit (48) ble hørt av arbeidsgiveren sin. Nå strekker pengene til

– Uten lønnsøkning på ti år

– Enkelte ansatte har ikke hatt noen lønnsøkning på ti år, sier Helvik.

På lista over lønningene til de ansatte står det 230.000, 237.000, 243.000, 267.000 og 269.000, blant annet. En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i Norge er rundt 476.000 kroner i året.

De som tjener mindre enn 90 prosent av dette i Norge, får ofte «lavlønnstillegg». Flere av de ansatte i Spanias ambassade i Oslo ligger 40-50 prosent under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Hvem skal passe på at de følger loven? I arbeidsavtalen står det at ambassaden skal følge loven i landet den ligger i. Men når Arbeidstilsynet ikke kan komme inn og utføre tilsyn med arbeidsforholdene, hvem har ansvaret da? Det må være regjeringa, sier Helvik.

Les også: Tine har 2 minutter og 38 sekunder på seg på å vaske dette rommet

Fortvilte ansatte

I juni lyste ambassaden ut flere stillinger via Navs hjemmesider. Den ene stillingen var et vikariat som renholder. Den er utlyst med en månedslønn på 16 731 kroner før skatt.

En stilling som butler ved ambassaden er også utlyst, med en årslønn på 238 872 kroner.

En stilling som tilsvarer konsulent eller rådgiver er også ledig, og denne skal lønnes med 274 045 kroner i året.

En fjerde, litt høyere stilling, er lyst ut med en årslønn på 330 552 kroner.

Vil ikke stå fram

De ansatte ønsker ikke å stille opp med navn og bilde. De synes situasjonen er fortvilet.

TiL NTL-magasinet forteller de at flere ansatte må ha to jobber for å klare seg. De forteller at flere har fått utleggsforretning fra Statens innkrevingssentral, og at noen har vært hos Nav for å be om støtte. Å reise på ferier eller gå til tannlegen er nesten utenkelig.

De forteller at da ambassaden måtte leie inn en renholder fra et eksternt firma, hadde den innleide en timelønn som lå langt over det mange har på ambassaden.

De forklarer at de er desperate, og føler seg hjelpeløse ettersom det er vanskelig for norske myndigheter å hjelpe. De er glade for at NTL har hjulpet til og nå reiser en sak.

De NTL-magasinet har snakket med mener det er hårreisende at et vestlig, europeisk land betaler sine ansatte så dårlig.

Les også: De har vurdert verdens arbeidsliv i ti år. Ett land har godtatt alle regler, men følger ingen

Feriepenger i retten

Det første punktet NTL og LOs advokat går løs på, er feriepenger. De ansatte har ikke fått feriepenger, noe man har krav på etter ferieloven. I kontraktene til de ansatte står det at norsk lov skal følges.

– I Norge skal feriepenger komme oppå lønna di. 10,2 prosent av det du tjente året før skal utbetales i juni. Disse folkene får ikke feriepenger, sier Helvik i NTL.

LO krever etterbetaling av feriepengene tre år tilbake, ettersom det er så langt tilbake loven åpner for krav.

– Det utgjør rundt 1,5 millioner kroner totalt. Summene for hver enkelt varierer fra 82.000 kroner til 133.000 kroner. Det er mye penger for ansatte med dette lønnsnivået, sier Helvik.

NTL har hatt møte med ambassaden, uten at det har ført til en løsning. Søksmålet ble forkynt ambassaden tidlig i juni. Nå venter de på svar fra ambassaden.

Rydde opp

Helvik mener det er mye annet å ta tak i på ambassaden også. Medlemmene jobber som sjåfører, kokker, saksbehandlere og med drift av ambassaden.

– Enkelte kan bli kalt ut på kort varsel når som helst, om det er noe som skal gjøres. De kan jobbe noen timer tidlig på dagen, ha noen timer fri, og komme tilbake på jobb senere. Alt utbetales som ren lønn uten et eneste tillegg, sier hun.

Hun viser også til at lønnsnivået på ambassaden i Norge, som er et høykostland, ligger lavere enn på spanske ambassader i land som Polen, Canada og USA, der levekostnadene er til dels veldig mye lavere.

NTL-magasinet har bedt den spanske ambassaden om intervju, men de har ikke ønsket å svare på kritikken.

Saken ble først publisert hos FriFagbevegelse.