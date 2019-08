De fire regjeringspartiene er i sluttspurten av forhandlingene om en ny bompengeavtale. Politiske kommentatorer mener imidlertid at det allerede kan være for sent for Frp, som på Norstats augustmåling for Aftenposten og NRK gikk på en historisk lav bunnotering med 6,8 prosent oppslutning.

Den oppfatningen avviser partiets andre nestleder Terje Søviknes. Han er overbevist om at en god avtale vil kunne hente velgere tilbake.

– Hvis vi får et godt resultat i disse forhandlingene, så kan det bidra til å mobilisere de Frp-velgerne som på de siste målingene har satt seg på gjerdet. Vi tror også de Frp-velgerne som har vist sin frustrasjon over bompenger ved å si at de skal stemme på Folkeaksjonen mot mer bompenger (FNB), kan komme tilbake, sier Søviknes til NTB.

Seks krav

Søviknes deltok torsdag i Frps partitime under Arendalsuka. Han sier partiet fremover vil vise fram hullene i FNBs politikk, for å få velgerne til å komme tilbake.

Frps landsstyre vedtok før sommeren seks krav om bompenger det skulle forhandles om med de andre regjeringspartiene. Søviknes vil ikke si hvor mange av kravene som må oppfylles, for at partiet skal kunne akseptere en avtale.

– Men målsettingen er at sluttresultatet inneholder både en reduksjon i bompenger i byene og ute i distriktene, sier han.

Så hurtig som mulig

En eventuell enighet i regjeringen skal behandles av landsstyret. Søviknes sier det ennå ikke er innkalt, men at medlemmene kan vente å få en innkalling «veldig raskt».

– Det er viktig å få en avklaring på dette så hurtig som mulig, så vi kan rette oppmerksomheten mot andre viktige saker i kommunevalgkampen, understreker han.