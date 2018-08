Innenriks

Av Bjørn S. Kristiansen og Heidi Taksdal Skjeseth

Når statsminister Erna Solberg (H) i dag gjør to profilerte skifter i regjeringen, forsvinner samtidig to av Frps mest markante statsråder ut.

Olje- og energiminister Terje Søviknes erstattes av Kjell-Børge Freiberg, som er stortingsrepresentant fra Nordland og tidligere statssekretær for nettopp Søviknes.

Osingen ble statsråd for under to år siden. Det var et comeback til rikspolitikken for Søviknes som trakk seg som nestformann i Frp i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Saken ble anmeldt, men henlagt. Tidligere i år ble saken begjært gjenopptatt, men avvist av statsadvokaten.

I går ble det imidlertid kjent at saken har havnet på Riksadvokatens bord.

En kilde i Frp avviser overfor Dagsavisen at saken har noen sammenheng med at Søviknes er ferdig som statsråd.

– Søviknes-avgangen har vært ventet i lengre tid og bestemt en stund. Det handler om at han skal tilbake til Os. Os er en Frp-bastion, og det er viktig å beholde den som det.

Kilden viser også til at partiet ønsker å gjøre Søviknes til Frps representant som skal knive om posisjonen som fylkesordfører i det sammenslåtte fylket Vestland.

Søviknes har ikke besvart Dagsavisens henvendelser.

Kommentar: Frp fortsetter å blø (Arne Strand)

Prioriterer familien

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) varslet i et langt blogginnlegg i går at han går av fordi familien flytter til USA.

«Den siste tida har ting endret seg veldig raskt på hjemmebane. Min kone har fått mulighet til å jobbe ett år som lege på et av USAs største barnesykehus. Hennes unike mulighet dukket opp. En mulighet man ikke takker nei til», skriver Solvik-Olsen i innlegget.

Den avtroppende samferdselsministeren har tidligere vært åpen om at han takket nei til gjenvalg på Stortinget i forkant av 2013-valget på grunn av familien.

Han besvarte i går ikke Dagsavisens henvendelse.

Saken fortsetter under bildet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: NTB scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Frps wonderboy

Solvik-Olsens erstatter blir landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som lenge har vært en stigende stjerne i Fremskrittspartiet. Han har vært minister siden 2015.

Dale, med kallenavnet «Goggen», var statssekretær i Samferdselsdepartementet 2013–2014 og i Finansdepartementet 2014–2015 før han ble statsråd.

– Goggen er partiets wonderboy, og har vært det siden 2013. Det er ingen tvil om at partiet har store planer for ham, sier en partikilde til Dagsavisen om rokeringen.

Les også: Listhaug klar nummer to i Frp

Nestleder

Solvik-Olsen har gitt uttrykk for at han ønsker å fortsette som nestleder, men vil ha forståelse for at partiet mener at det ikke går.

Det åpner opp for kamp om et av nestledervervene i partiet. Etter at Per Sandberg trakk seg som statsråd og nestleder, er det langt på vei klart at Sylvi Listhaug går inn.

At Listhaug og Dale er fra samme fylke, er ikke et argument mot at begge kan være nestledere, påpeker en kilde overfor Dagsavisen, som likevel tror at det kan være for tidlig for Dale å rykke opp som nestleder.

– Frp kan ha to nestledere fra samme fylke. Det er mye viktigere at nestlederne er dyktige og klarer å profilere partiet, enn hvor de kommer fra.

De to kommer også fra ulike fløyer i partiet, der Jon Georg Dale står nærmest partiledelsen og den mer moderate delen av Frp, mens Listhaug står lenger til høyre.

Overrasket over avganger

Anita Gilde, fylkesleder Trøndelag Frp, sier til Dagsavisen at hun ble veldig overrasket over nyheten om at de to profilerte statsrådene Søviknes og Solvik-Olsen skulle ut.

– Jeg fikk litt sjokk, og synes det er veldig trist. De er begge veldig flinke, sier Gilde til Dagsavisen.

Hun kaller Ketil Solvik-Olsen for en «superminister» og en favoritt i partiet. Hun er usikker på om han kan fortsette som nestleder fra USA, men glad han har varslet at han kommer tilbake til valgkampen neste høst. Gilde sier Sylvi Listhaug er populær i Trøndelag, og holder en knapp på henne som ny nestleder.

– Folk her liker at hun kaller en spade for en spade, sier Gilde.

Les også: - Jeg er ydmyk og beæret av å bli nevnt som aktuell nestleder