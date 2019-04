Av Ola Karlsen - ABC Nyheter

På nettsiden Norgesavisen som er avslørt som både høyreekstremt og distributør av falske nyheter, dukket det nylig opp et innlegg skrevet av Ketil Solvik-Olsen.

Den tidligere samferdselsministeren og FrP-nestlederen avviser kontakt med nettstedet som drives av ukjente personer.

«Helt ukjent for meg at den står der. Jeg har ikke sendt innlegg til Norgesavisen», skriver Solvik-Olsen i en epost til ABC Nyheter.

Innlegget er identisk med en tekst Solvik-Olsen har lagt ut på sine egne hjemmesider, der han kritiserer partiet Rødt og dets leder for å tåkelegge debatten om strømpriser og energi. Innlegget er postet samme dag begge stedene.

Skriver oppspinn

To ganger har Faktisk.no faktasjekket nettstedet. Dette er en ideell organisasjon opprettet av en rekke etablerte medier for å avdekke ulike oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Den ene gangen gjaldt det et oppslag om en hemmelig EU-avtale om islamisering av Europa, mens den andre falske artikkelen hevdet at en døende MI5-agent på sitt dødsleie skal ha røpet av prinsesse Diana ble drept.

Begge gangene kunne granskerne i Faktisk.no konkludere med at «nyhetene» bare var oppspinn og baserte seg på konspirasjonsteorier.

Roser den norske terroristen

En annen som får sine saker publisert samme sted Johan Slåttavik, som erklærte seg rasist og Høyreekstremist i et Facebook-innlegg i 2017. I en tekst gir han sin støtte til den norske terroristen og massemorderen som sto bak uhyrlighetene 22. juli 2011.

Han skriver at det er «umulig for meg å ta avstand fra Anders Behring Breivik», og konkluderer at «Behring Breivik bare den bjørnen som angriper hyeneflokken som forfølger meg».

Blant nettstedets øvrige epistler finnes en rekke angrep på Arbeiderpartiet, islam og barnevernet.

I ulike kanaler på sosiale medier som kan knyttes til nettstedet finner en gjerne personer som har sin utdannelse fra «livets harde skole», og det spres også oppfordring om å knytte seg til lukkede diskusjonsfora for de som måtte trenge «et frisk sted å prate».

De samme kanalene i sosiale medier hevder også at videoen fra terrorangrepet på New Zealand hvor 50 døde og 50 ble såret egentlig ikke viser noen drap. Det antydes at det kan være snakk om skuespill.

– Taushetsplikt

Da Faktisk.no ettergikk påstandene i 2017, klarte de ikke å finne frem til hvem som sto bak nettstedet, og en henvendelse til juridisk eier av domenet, Webkonsult AS ved daglig leder Raymond Furre, ga dem intet svar.

Det er fremdeles ikke knyttet noe navn til nettadressen som tigger om økonomiske bidrag.

På spørsmål fra ABC Nyheter opplyser den juridiske eieren i en sms: «Vi hjalp til med registrering av domenet for en tid tilbake. Pga taushetsplikt kan vi ikke opplyse om hvem vi fikk oppdraget fra».

Et oppfølgningsspørsmål om hvor vanlig det er for Webkonsult å bli pålagt taushetsplikt for denne typen jobb, besvares slik: «Taushetsplikt er helt vanlig i norsk næringsliv».

Webkonsult holder til i Sandefjord og er heleid av Furre. I offentlige registre står det oppført med bare én ansatt, og omsetningen var i 2017 nesten 380.000 kroner.

Faktisk.no skriver at Furre tidligere har promotert Norgesavisen.no på Twitter ved å vise til blant annet lesertall og annen intern informasjon, og at hans telefonnummer er det samme kontaktnummeret som publikasjonen den gang oppga.

