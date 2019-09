Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var en sterk vekst i bruttoproduktet i en rekke næringer i perioden mai til juni. Innen annen vareproduksjon var oppgangen hele 2,7 prosent. Dette gjelder blant annet næringene bygg og anlegg, fiskeri, akvakultur og elektrisitetsproduksjon.

Alle disse har hatt en særlig sterk utvikling både når man ser på tremånedersveksten og månedsveksten.

Innen industrien var det en vekst på 1,5 prosent fra februar-april til mai-juli. Tjenestenæringene vokste samlet 0,9 prosent i samme periode.

Høyere vekst enn ventet

DNB Markets ventet nullvekst i den norske fastlandsøkonomien, mens et gjennomsnitt av analytikere ventet en vekst på 0,3 prosent, ifølge E24.

Økonomene i DNB Markets ventet en svakere utvikling i juli enn i juni, men dette ble ikke tilfelle. Den økonomiske veksten kan få konsekvenser for Norges Banks rentebeslutning, som blir kjent torsdag neste uke. Det er imidlertid ventet at Norges Bank vil la være å sette opp renten og i stedet se an en rekke internasjonale faktorer, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i et notat.

Inflasjonstall

Tirsdag kommer inflasjonstallene, noe seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets mener er viktigere for Norges Bank enn BNP.

Han spår at kjerneinflasjonen vil holde seg uendret på 2,2 prosent i august, noe som er litt mindre enn sentralbankens anslag på 2,3 prosent.