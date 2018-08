Innenriks

Av Tor Sandberg og Jo Moen Bredeveien

Framtiden i våre hender (FIVH) fikk 3.560 nye medlemmer mellom 1. juni og 8. august, 60 prosent flere enn i samme periode i fjor. Siden har ytterligere 413 nye medlemmer kommet til, får Dagsavisen opplyst.

30-åringen Nicolay Hvidsten er en av dem.

– Det var den følelsen av at alt gikk til h … Den ble sterkere da det var så varmt i sommer. Jeg meldte meg inn i juli, sier han.

Les også: Hun uttalte at den varme sommeren kan ha noe med klimaendringene å gjøre. Da tok det fyr.

Individets lille bidrag

Hvidsten sammenligner det med følelsen av å ha halvsovet hele dagen, før man endelig våkner og ser at dagen er i gang.

– Det var en wake up call når det var unormalt varmt. Jeg har lest om klima og en varmere jord, men når jeg følte det på kroppen selv, ble det viktigere å gjøre noe. Teorien kom rett i fleisen på ham.

Det er ikke mye han har gjort, erkjenner han. Han meldte seg inn for å bidra til at andre kan bidra enda mer. Ved å melde seg inn i Framtiden i våre hender håper han at organisasjonen får litt mer slagkraft.

– Det er ikke nok å bare stemme på MDG, innså jeg. Nå gjør jeg litt mer.

Han prøver også å spise mindre kjøtt, men forteller samtidig at han skal på ferie langt borte, og må fly.

– Jeg må bli flinkere, som alle andre. Vi er alle om bord på Titanic, også vi i Norge, selv om vi kanskje befinner oss på første klasse, sier Nicolay Hvidsten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Oppgir klima som grunn

Naturvernforbundet kan melde om 568 nye medlemmer i perioden 1. juni til 29. august, noe som innebærer en økning på snaue 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er verdt å merke seg at innmeldingene har kommet uten telefonsalg, dør til dør-verving, gateverving eller lignende oppsøkende verving. Mange oppgir klima som grunn til at de har meldt seg inn, påpeker kommunikasjonsrådgiver Tor Bjarne Christensen.

Også Miljøpartiet De Grønne kan melde om en «ganske høy medlemsvekst i sommer», med 177 nye innmeldinger.

– Det er nærliggende å tro at dette har sammenheng med ekstremsommeren, sier medlemssekretær og driftsansvarlig Hans Joar Høiby-Hansen i MDG.

SV kan melde om en «usedvanlig god sommer» når det gjelder nye medlemmer, men vet ikke om det skyldes klima eller andre faktorer.

Les også: 2018, året da varmerekordene i Norge ble knust

– Årets plasthval

Som Dagsavisen skrev 24. august, ble det satt en rekke værrekorder i sommer:

I mai lå temperaturen i Norge 4,4 grader over normalen, hele 1,7 grader høyere enn den forrige rekorden.

Det ble registrert så mye som 40 dager med mer enn 30 varmegrader i løpet av mai, juni og juli, mot bare én i fjor.

Det har aldri tidligere blitt målt så mange soltimer i Oslo, i snitt 11 timer hver dag.

– Verden blir varmere. Sterkere drivhuseffekt fanger opp mer energi. Det er som vi har dratt på verden en boblejakke. Det får en hel haug med ulike utslag, påpekte Bjørn Samset, seniorforsker ved CICERO, i samme artikkel.

– Jeg tror sommerværet kan være årets plasthval, sier FIVH-leder Anja Bakken Riise.

– I fjor var det en død hval med plast i magen som vekket folks engasjement for å ta tak i plastforsøplingen. Nå håper jeg flere får øynene opp for at det haster med å motvirke klimaendringene.

– Hva kan tilsi en «klimavekkelse», utover den sterke medlemsveksten som dere opplever?

– Samtidig som de fleste kjente på det veldig gode været i sommer, kom det nyheter om avlinger som gikk tapt, dyr til slakt og hetebølger og rasende skogbranner i andre land. Det samlede trykket, samtidig som vi gikk inn vår tredje måned med sol i Norge, gjorde at mange kjente dette på kroppen på en annen måte enn på lenge. Nå ble det nært. Jeg er veldig glad for at folk ser at de ikke trenger å være alene om dette, og at de derfor melder seg inn i miljøorganisasjoner eller miljøpartier, svarer Bakken Riise.

Saken fortsetter under bildet.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Nora Brønseth/FIVH

Les også: – Det som skjer nå er veldig unormalt

– Enormt viktig

– Folk ser at klimaendringer ikke bare er noe som rammer folk i andre deler av verden. Nå rammer de også oss med stor styrke, konstaterer også Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg.

– Hvor viktig er flere medlemmer for FIVH?

– Det er enormt viktig for vårt arbeid, vår legitimitet og vår troverdighet at vi representerer det brede lag i befolkningen, svarer Bakken Riise.

Også resultatene i en spørreundersøkelse gjennomført for FIVH, kan tyde på at noe er på gang i befolkningen. Her sier fire av ti unge over 18 år at de er blitt mer bekymret for klimaendringer etter ekstremsommeren. En like stor andel av kvinnene, uavhengig av alder, sier det samme.

Interessen for å melde seg inn i miljøorganisasjoner synes heller ikke å være et blaff. I løpet av de sju siste årene har FIVH fått hele 10.000 nye medlemmer. Med over 30.000 medlemmer totalt, er FIVH nå Norges største miljøorganisasjon.

Naturvernforbundet har fått 7.000 nye medlemmer i løpet av de ti siste årene, og har nå nær 24.666 medlemmer, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Småbrukarlaget mener tørken kan gi tap på 2–3 milliarder

Kommunevalget

I Sverige har de mange skogbrannene der satt klima på dagsorden før riksdagsvalget som avholdes om få dager. Det kan komme til å påvirke valgresultatet. Bakken Riise tror at også det mange nordmenn har opplevd i sommer, kan få politiske ringvirkninger.

– Jeg er sikker på at ekstremsommeren vil få en effekt på lengre sikt i Norge. Det er ikke usannsynlig at vi vil se dette ved kommunevalget neste år.

Les reportasje: Familiearven går opp i røyk (Dagsavisen+)