Av Jon Even Andersen

Partilederne Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) fortsetter som statsminister og finansminister, mens partileder Trine Skei Grande (V) blir ny kulturminister i den blågrønne regjeringen som viste seg for første gang på Slottsplassen etter et kort statsråd onsdag ettermiddag.

Trepartiregjeringen må fortsatt finne støtte blant minst ett av de større partiene på Stortinget for å sikre flertall for sine forslag. Og den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya i Østfold søndag, bærer bud om at det ikke alltid er det tidligere samarbeidspartiet KrF de blåblå vil henvende seg til.

Elvestuen og Nybø

Venstre, som så vidt fikk over 4 prosent oppslutning ved stortingsvalget høsten 2017, får tre statsråder i den utvidede Solberg-regjeringen. Grande får med seg nestleder Ola Elvestuen som blir klima- og miljøminister. Den andre nestlederen, Terje Breivik, blir igjen på Stortinget og rykker opp til parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe.

Iselin Nybø forsvant ut av Stortinget i fjor høst. Nå får hun et comeback i rikspolitikken som statsråd med ansvar for høyere utdanning og forskning i et oppsplittet Kunnskapsdepartement.

To nye blåblå

Hvert av de gamle regjeringspartiene stilte med en helt fersk statsråd hver hos kongen onsdag. Åse Michaelsen blir eldrestatsråd i en alder av 57 år. Den nyopprettede stillingen legges til Helse- og omsorgsdepartementet. Michaelsen representerte Frp på Stortinget fra 2005 til 2017.

Norges rikeste politiker, Høyres Nikolai Astrup, får på sin side ansvar for å bekle en gjenopprettet statsrådspost som bistands- og utviklingsminister. Astrup ble innvalgt på Stortinget i 2009 og gjenvalgt i 2013 og 2017. Samtidig avvikles posten som EU- og EØS-minister.

Nye oppgaver

Blant de sittende som får nye oppgaver, blir endringene muligens minst for Sylvi Listhaug (Frp). Hun forblir i Justisdepartementet, der hun overtar som justisminister etter partikollega Per-Willy Amundsen samtidig som hun tar med seg sin gamle portefølje som innvandringsminister. Amundsen skal helt ut.

Linda Hofstad Helleland (H), Jan Tore Sanner, Monica Mæland (H) og Torbjørn Røe Isaksen (H) får alle nye jobber. Helleland går fra kultur til barne- og likestillingsminister, Sanner blir en av to statsråder i Kunnskapsdepartementet, Mæland overtar for Sanner i Kommunal- og moderningseringsdepartementet, mens Røe Isaksen overtar for Mæland i Næringsdepartementet.

Rokeringene innebærer at Marit Berger Røsland (H), Solveig Horne og Vidar Helgesen (H) slår følge med Amundsen ut av regjeringen.

Blir sittende

Følgende statsråder blir sittende:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), helseminister Bent Høie (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og olje- og energiminister Terje Søviknes.

(NTB)