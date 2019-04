I første rekke er det norske barn som har mistet foreldre som har hatt tilknytning til IS og ikke har noen fast voksenperson å forholde seg til, Solberg (H) vil hjelpe til Norge.

Solberg innrømmer at de ikke har noe mandat til å skille barn fra foreldre for dem som har kjente foreldre, men at da må foreldre i så fall gå med på det.

– Vi konsentrerer oss om de som er foreldreløse i første omgang, og så forsøker vi å få oversikt over alle som er der. Vi må først ha oversikt over om de er norske ved å DNA-teste. Vi kan ikke hente ut barn som skal vise seg å være noen andres barn, og så returnere dem. Dette er en voldsomt vanskelig situasjon, sier Solberg.

Tidligere har det tilsynelatende vært uaktuelt for norske myndigheter å hente hjem norske barn som eksempelvis har vært født i IS-områder, flyktningleirer eller som er blitt tatt med fra Norge av foreldre som ønsket å slutte seg til IS. Men arbeidet Solberg nå opplyser om, har pågått «i lengre tid», ifølge statsministeren. Norge samarbeider blant annet med andre europeiske land for å avklare barnas nasjonalitet.

– Regjeringen er like opptatt av dette og de berørte barna som det norske folk er, sier Solberg.

Før påske viste en undersøkelse gjengitt i VG at to av tre nordmenn – 65 prosent – mener myndighetene bør sørge for at disse barna blir hentet hjem til Norge. Nyheten tirsdag blir opplevd som en klar snuoperasjon fra regjeringen.

40 barn

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere anslått at det er om lag 40 barn til sammen med norsk tilknytning i Syria i dag.

18 av dem er gjort rede for, og minst tolv av dem er foreldreløse. Sju av dem er ifølge NRK barn av den drepte svensk-norske IS-krigeren Michael Skråmo, og bestefaren forsøker å få dem tilbake til Sverige. De fem øvrige kan være aktuelle for retur til Norge.

Når man eventuelt går i gang med prosessen med å få hjem de minst fem barna med gjenlevende foreldre, er Solberg opptatt av å sikre at ingen IS-krigere blir med på lasset.

– Vi ser nå på mulighetene for å holde foreldrene utenfor muligheten for familiegjenforening. Fremmedkrigere med bakgrunn fra andre land utgjør en sikkerhetsrisiko for det norske samfunnet. Men vi har en prioritet på de foreldreløse barna. Skulle vi hente ut flere, så må foreldrene samtykke, sier Solberg.

– Ikke lukket døren

Preses Helga Byfuglien gjentok tirsdag sin tidligere oppfordring til statsministeren om å arbeide for alle norske barn som lever under elendige forhold i interneringsleirer i Syria.

– Jeg registrerer at statsministeren sier at de skal arbeide for de foreldreløse, og jeg har heller ikke hørt at hun har lukket døren for at det også skal skje noe for de andre. Jeg vil oppfordre henne til å tenke at alle barn skal ha den muligheten, sier Byfuglien.

– Vet ikke hva de har gjort

– Vi mener det er et godt signal at regjeringen snur og ønsker å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef. Hun understreker at organisasjonen mener at også barn som fortsatt har foreldre, har rett til å få komme til Norge.

Men Unicef og andre barneorganisasjoner mener det vil være problematisk å utsette allerede traumatiserte barn for ytterligere traumer gjennom at de skilles fra foreldrene sine. De mener barna har krav på jevnlig kontakt med sin gjenlevende mor eller far.

Solberg er på sin side opptatt av å tydeliggjøre at barna ikke skal bli noe «frikort» for voksne nordmenn som bevisst har valgt å bryte norsk lov gjennom å slutte seg til IS. Hun mener vi ikke vet nok om de norske IS-mødrene til at de kan hentes til Norge i dag.

– Vi kan ikke late som om kvinner ikke har deltatt aktivt i rekruttering og spredning av propaganda for IS, et av verdens verste terrorregimer. Men vi vet ikke hva de enkelte mødrene har gjort, det må etterforskes av politiet, sier Solberg til NRK.

Hun understreker at saken er komplisert, og at det uansett vil ta lang tid før norske barn av IS-foreldre kommer til landet, ikke minst som følge av sikkerhetssituasjonen i Syria og Irak.

– Vi vil ikke gi sterke forhåpninger om at dette vil gå raskt, og vi kan ikke gi alle svarene nå, sier Solberg.

Støre: Solberg er på glid

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre oppfatter på sin side at «statsministeren er på glid» i spørsmålet, som er betent også blant regjeringspartiene, spesielt på grunn av Frps restriktive holdning. Ulike stemmer i partiet har i varierende grad stilt seg negative til å hente hjem norske barn som har vært i IS-områder.

– Dette handler om barn som ikke selv har utvirket at de er der de er. Vi har ansvar for å gjøre det vi kan for å få dem hjem, sa Støre i Politisk kvarter.

Regjeringen gjør likevel ikke nok ved bare å hente foreldreløse barn, mener SVs Karin Andersen.

– Det må være klinkende klart at den norske stat har ansvar for alle norske barn, uansett hvor vanskelig det er praktisk eller politisk. Ingen av barna har skyld i foreldres kriminalitet. Derfor må alle hentes, sier hun til NTB.

Barn: Det var kuler og krig

– Vi vet foreløpig ikke hvem som er norske barn, særlig ikke hvis de er foreldreløse. Vi må konstatere deres identitet og nasjonalitet og gi dem et norsk statsborgerskap hvis de har norske foreldre. Det er ganske krevende, sier hun.

– Samtidig må vi sørge for at vi ikke tar imot andre lands IS-krigere som er fedre til noen av disse barna, og at vi ikke får andre som kommer til Norge og påberoper seg familiegjenforening og annet, sier Solberg.

Hun poengterer at myndighetene ikke hadde kunnskap om de fem norske barna, som er mellom ett og sju år, som er intervjuet i Aftenposten tirsdag. Barna er i flyktningleiren al-Hol i Syria uten sine foreldre. De var sammen med en venninne av deres mor da avisen besøkte flyktningleiren i begynnelsen av april. De to eldste barna er født i Norge og snakker flytende norsk. Faren er drept, og moren deres skal ha forsvunnet da hun gikk for å hente vann til barna i Baghouz.

Flere norske barn og deres mødre sitter i flyktningleiren al-Hol nord i Syria.