Av Bjørn S. Kristiansen og Heidi Taksdal Skjeseth

Avtroppende Frp-statsråd Sylvi Listhaug satte punktum for den politiske krisen i Norge på samme måte som hun startet den: Med å angripe Arbeiderpartiet.

9. mars la hun ut en Facebook-post der hun anklaget Ap for å sette terroristers rettigheter høyere enn nasjonens sikkerhet.

I dag, i Facebook-posten der Listhaug annonserte sin avgang, hevder hun seg utsatt for en heksejakt. Og ikke nok med det:

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid», hevdet Listhaug.

På pressekonferansen hun holdt tirsdag morgen konfronterte Dagsavisen henne med anklagene.

Listhaug: – Jeg er opptatt av Norges framtid

– Du går igjen til angrep mot Arbeiderpartiet – lik i tonen som fredagens post, der du anklager Ap for ganske grove ting. Har du lært noe av dette?

– Jeg kommer til å fortsette å diskutere innvandringspolitikk med Arbeiderpartiet. Jeg kommer til å fortsette med å påpeke at de dessverre står for en linje som myker opp. Det siste Ap har gjort er å sørge for at unge menn som har fått avslag på asylsøknaden likevel skal få søknaden behandla på nytt, og jeg ser at det er en strid internt i Ap om hvordan veien videre for det temaet skal være. Og jeg skal love deg at i den debatten kommer jeg til å være særdeles aktiv. Jeg er opptatt av Norges framtid og jeg mener at innvandring er svært viktig for hvordan Norge kommer til å være de neste årene og hvor bærekraftig vår velferdsmodell vil være, sier Listhaug.

– Men poenget er jo at du tillegger de andre synspunkter de ikke har sagt, og andre motiver. Å sette Norges sikkerhet over terroristers sikkerhet, å kneble ytringsfriheten. Du tillegger de andre meninger. Er ikke dette akkurat det samme som du beklaget med fredagens post?

– Nei, jeg beklaget posten, men til sakens kjerne så er det at Ap stemte mot at vi skulle kunna frata fremmedkrigere og islamister statsborgerskapet for å kunne trygge Norge, sier Listhaug.

Solberg: Flere må tenke seg om

Også statsminister Erna Solberg (H) ble i dag konfrontert med Listhaugs påstander om at hennes ytringsfrihet ble kneblet da Arbeiderpartiet og andre tok til motmæle mot hennes terroristpåstand forrige fredag.

– Jeg mener det har vært mye i denne debatten som jeg tror folk skal tenke gjennom etterpå. Som dreier seg om karakteristikker av andre. Jeg synes også at Sylvi har blitt utsatt for karakteristikker fra politiske motstandere om hennes intensjoner og motiv som jeg mener ikke har vært rimelige i forhold til den politiske debatten. Jeg ville ikke brukt ordet «heksejakt», det har vært en tøff debatt. Sylvi er en tøff politiker med tøffe standpunkter. Jeg tenker at når vi ser på debatten etterpå, så er det kanskje flere som skal tenke gjennom hvilke ord og uttrykk de bruker.

Hun sa sa at hun ikke mente at målet har vært å kneble ytringsfriheten. Samtidig gikk statsministeren langt i å si at ytringsfriheten blir kneblet når debatten hardner til.

– Du sa tidligere på denne pressekonferansen at du mener man i debatten ikke skal tillegge andre hensikter de ikke har. Sylvi Listhaug skriver på Facebook i dag at «hensikten til Jonas Gahr Støre har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid». Du fikk spørsmål om dette tidligere, og ber deg være litt klarere: Stiller du deg bak budskapet om at lederen for opposisjonen har kneblet ytringsfriheten til en statsråd i din regjering?

– Det stiller jeg meg ikke bak. Men jeg mener at debatten er tøff, og jeg mener at også Jonas Gahr Støre bør tenke gjennom noe av det han har sagt om Sylvi Listhaug i denne debatten. Som har bidratt til at man har tillatt karakteristikker. Derfor var jeg uenig i Sylvis første post, og noe av det Støre har sagt. Jeg mener vi skal slutte å tillegge hverandre hensikter, ikke tolke hverandre i verste mening, for det mener jeg bidrar til en dårligere politisk debatt.