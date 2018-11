Solberg: – Svært alvorlig tiltale

Statsministerens understreker viktigheten av at overgrepssaken mot hennes partifelle Svein Ludvigsen blir grundig belyst i retten.

– Dette er en svært alvorlig tiltale. Nå skal saken behandles av domstolen, og det er viktig at saken blir godt belyst, ikke minst av hensyn til de fornærmede, sier Solberg til NTB.

Ludvigsen og Solberg var begge statsråder i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2005, i henholdsvis Fiskeridepartementet og Kommunaldepartementet. Forholdene som Ludvigsen nå er tiltalt for har skjedd senere, mens han satt i embetet som fylkesmann i Troms.

Under er møte med pressen onsdag formiddag sier statsministeren at hun helt fra første stund da saken ble kjent, har vært klar over at det var Svein Ludvigsen som var under etterforskning.

– Dette er en trist og veldig alvorlig sak. Jeg kjenner Svein som en god kollega og en hyggelig fyr. Dette er en side ved ham som jeg ikke kjenner noe til, sa Solberg i møtet med pressen.

Hun understreker samtidig at det er viktig at ofrene i saken blir møtt med den nødvendige respekt. (NTB)