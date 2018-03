Solberg setter hardt mot hardt – har tillit til Listhaug

Innenriks

Av Mats Rønning og Jon Even Andersen

Sylvi Listhaug (Frp) avlyser Svalbard-tur og kjemper for jobben som justisminister. KrFs stemmer avgjør, mens Senterpartiet ber statsministeren selv gripe inn.

Med Sp om bord mangler bare KrFs stemmer før Rødts mistillitsforslag får flertall. Skjer dette må Listhaug gå av. Sannsynligheten er da stor for at hun trekker regjeringen med seg i fallet.

– Spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, besvarer jeg bare i Stortinget, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hardt mot hardt

Under et besøk i Alta fredag gjentok Solberg overfor TV 2 at hun har tillit til Listhaug. Dermed tyder det meste på at statsministeren – godt sekundert av Frp-leder Siv Jensen – vil sette hardt mot hardt dersom Listhaug må gå.

Ingen i Frp som NTB har snakket med, tror Listhaug vil be om avløsing på eget initiativ. Alternativet er da at regjeringens to fremste kvinner selv ofrer den kontroversielle statsråden ved å be henne om å trekke seg, men det er ingenting som tyder på at Frp vil finne seg i dette.

Verken Sylvi Listhaug selv eller hennes partileder Siv Jensen ville fredag kommentere saken overfor NTB. Men så sent som torsdag uttrykte Jensen at Listhaug fremdeles har hennes tillit.

– Det er lov å gjøre feil, også i politikken. Knapt noen har lagt seg mer paddeflat enn det Sylvi gjorde i dag. Og da synes jeg det er på tide å gå videre, sa hun til VG.

Fire ganger måtte Listhaug beklage overfor Stortinget under torsdagens høydramatiske møte, som altså endte med at Ap-leder Jonas Gahr Støre kunngjorde at partiet vil stemme for mistillitsforslaget mot henne.

KrF avgjør mandag

KrFs stortingsgruppe møttes fredag morgen for å diskutere spørsmålet om mistillit mot Listhaug. Noen avgjørelse ble ikke fattet. I stedet kalles partiets landsstyre inn til et ekstraordinært møte på Stortinget mandag klokken 12.

Bakgrunnen for saken er Listhaugs famøse Facebook-post om Arbeiderpartiet og terroristers rettigheter, samt regjeringens håndtering av saken i de seks dagene det tok før beklagelsen kom i Stortinget.

Justisministeren skulle søndag og mandag ha vært på sitt første Svalbard-besøk som ansvarlig statsråd, men valgte å droppe turen av hensyn til det som tirsdag kan bli en skjebnedag for henne og regjeringen.

(NTB)