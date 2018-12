Solberg om Venstre-krangelen: – På tide at vi går videre

Av Fredrik Moen Gabrielsen og Marius Helge Larsen, NTB

Venstre-leder Trine Skei Grande måtte tidligere i uken legge seg flat etter at hun hadde baksnakket partiets finanspolitiske talsmann Abid Raja i en telefonsamtale.

– Jeg synes det er fint at Trine har tatt selvkritikk. Jeg mener det var riktig, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun opplever ikke at striden har påvirket arbeidet i regjeringen.

– Når hun har tatt selvkritikk, mener jeg at det er på tide at vi går videre. Vi jobber på som vi pleier å gjøre. Vi har en sterk innspurt foran oss før jul, sier Solberg.

– Budsjett-tabbe lå bak

Onsdag siterer både VG og NRK kilder på at en budsjett-tabbe la grunnlaget for striden om støtten til den omstridte organisasjonen Human Rights Service (HRS). Det var denne diskusjonen som senere bidro til at det skar seg mellom Grande og Raja.

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram 8. oktober, foreslo nemlig Kunnskapsdepartementet å kutte i støtten til HRS – uten at resten av regjeringen var blitt informert om det.

– På den type poster kan det være saker som en helhet i regjeringen kan være opptatt av. Det gjøres endringer på statsbudsjettet som ikke er plenumsforankret i regjeringen, rett og slett fordi enhver statsråd har ansvar på sine områder og kan gjøre noen omdisponeringer i sluttfasen, forklarer statsministeren til NRK.

Det er Høyre-nestleder Jan Tore Sanner som leder Kunnskapsdepartementet, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Takket for blomster

Konsekvensene av budsjettblemmen ble først at flere Frp-politikere reagerte på HRS-kuttet og krevde det reversert. Deretter rykket Abid Raja ut og avviste at regjeringen ville snu i saken, et utspill som ble slått ned av partileder Trine Skei Grande i den samme telefonsamtalen hvor hun baksnakket partifellen.

Raja ble sykmeldt i etterkant av utskjellingen fra Grande og har ikke ønsket å kommentere konflikten. Onsdag ga han imidlertid lyd fra seg i form av en hilsen til partifeller:

– Tusen hjertelig takk til alle dere i Viken Venstre og blomsterhilsen – det varmer mitt hjerte. Nå føler jeg at ‘han derre Abid Raja’ er motivert igjen til å jobbe!, heter det blant annet i meldingen som Raja sendte til partifeller ifølge Romerikes Blad.

– Har kommunisert ofte

Venstre-leder Trine Skei Grande avviser overfor NTB at hun har hatt en langvarig konflikt med Raja.

– Det har ikke vært en langvarig konflikt, det har kun vært det som har skjedd disse ukene. Jeg trodde at dette var over da vi hadde hatt et lite møte, men vi skal nok klare å ordne opp i dette igjen, sier hun

Grande har lagt seg flat og erkjent at hun sa dumme ting om partifellen. Hun vil ikke si om de har møttes ansikt til ansikt de siste dagene.

– Vi har kommunisert ofte, men jeg har ikke noe behov for å gå ut med når og hvor og på hvilken måte, sier hun.

Til helgen holder Venstre landsstyremøte, og det er naturlig at situasjonen blir tatt opp der, ifølge partilederen.

– Det er ikke lagt opp til et eget tema, men jeg regner med at alle sammen har lyst til å vite at vi er i en prosess. Og så tror jeg samtidig at veldig mange i Venstre er opptatt av hvordan det går med Abid, og det må vi kunne svare på, sier Grande.

