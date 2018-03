Solberg om Søviknes: Fortjener ny sjanse

Innenriks

– Etter 17 år mener jeg det er mulig å få en ny sjanse, sier Solberg i et intervju med NRK.

Kvinnen som hevder Søviknes forgrep seg på henne da hun var 16 år, sto før helgen fram i Bergens Tidende og Aftenposten med med sin versjon av saken og sa at hun søker om voldsoffererstatning.

Søviknes, som i dag er olje- og energiminister, har hevdet at de to hadde frivillig sex på FpU-landsmøtet i Langesund i år 2000, mens kvinnen sier det ikke var frivillig. Saken ble etterforsket i 2001 og henlagt som «intet straffbart forhold».

Solberg sier til kanalen at hun har stor sympati med kvinnen og at alle sårbare unge mennesker skal tas vare på i politiske organisasjoner.

– Så mener jeg samtidig at dette ikke forandrer på saken, som er at Terje Søviknes gikk av som nestleder, ikke fikk komme på Stortinget og ikke fikk ha en nasjonal politisk karriere på 17 år. Nå har han kunnet komme tilbake, fordi det må være sånn i vårt samfunn at vi gir folk nye sjanser, sier statsministeren.

Også Frp-leder Siv Jensen sa før helgen at Søviknes over lang tid har klart å bygge opp igjen tilliten, og at det må være rom for å gjøre opp for seg og komme seg videre.

