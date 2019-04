Solberg om å hente hjem barn av IS-krigere: – Vi vet ikke om vi klarer dette

SOLA (Dagsavisen): Engasjementet for barna av norske IS-krigere, ble løftet på agendaen til KrFs landsmøtet denne helgen.Landsmøtet vedtok lørdag en uttalelse som legger ytterligere press på regjeringen om å finne en rask løsning for de rundt 40 barna i Syria, som skal ha en norsk mor eller far.

Ikke bare foreldreløse

Uttalelsen oppfordrer regjeringen til å også hente hjem barn av IS-krigere, som har foreldre i live. I uttalelsen heter det:

Barn av foreldre med tilknytning til IS er ofre for foreldrenes dårlig valg. De er uskyldige og skal ikke lastes for den situasjonen foreldrene har satt dem i. Uavhengig av foreldrene har Norge et ansvar for barna.

– Jeg synes ikke det har vært vilje nok. Det er på vår vakt vi drøyer med å oppfylle plikten vår med å hjelpe nordmenn i utlandet, sa KrFs toppkandidat til fylkestinget i Vestland, Trude Brosvik, fra talerstolen under KrFs landsmøte på Sola fredag.

Problem å identifisere

Men å hente disse barna til Norge er ingen ukomplisert oppgave.

– Vi vet ikke om vi klarer å gjøre dette, sier statsminister Erna Solberg til Dagsavisen.

Hun står fast ved at regjeringen prioriterer de foreldreløse barna.

– Da etablerer man systemer som kanskje kan brukes på flere, men det må vi eventuelt ta i neste omgang, sier Solberg som gjestet landsmøtet lørdag.

Det første hinderet som må passeres for at barn av foreldre som har vært tilknyttet IS, er å fastslå om de har rett på norsk statsborgerskap. Enkelte av kvinnene som har reist for å slutte seg til IS, har oppholdstillatelse i Norge, men skal ikke være norske statsborgere. Det gjør det enda mer krevende å fastslå om barna har rett til norsk statsborgerskap.

Før noen av disse barna kan få utstedt norsk pass, kreves en DNA-test og en fødselsattest. Hvordan og hvem som skal utføre DNA-testing er enn så lenge i det etter at et mulig samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen ikke kom i stand.

– Problemet er å få identifisert barna , få dokumentert at de har rett på et norsk statsborgerskap. Vi må også finne måter å nå dem og teste DNA. Så er det et kjempestort spørsmål om vi klarer å hente dem ut, sier Solberg.

Sikkerhetsutfordringer

Statsministeren vil ikke fortelle hvordan regjeringen jobber, eller hvem de er i kontakt med for å hente hjem barna, av sikkerhetsmessige årsaker.

– Vi har hovedfokus på å finne løsninger, ikke skape sikkerhetsproblemer for de som er i leirer i disse områdene, sier Solberg.

Fakta: Norske barn av IS-foreldre

* PST har anslått at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria. Via mediene er 18 av dem gjort rede for. Samtlige befinner seg i flyktningleiren al-Hol nordøst i landet.

* Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente barna hjem til Norge, i første rekke de som er foreldreløse. Det er også åpnet for å hente hjem barna med gjenlevende foreldre i Syria, men da uten foreldrene.

* NRK har tidligere omtalt en jente (2) og gutt (4) som er i al-Hol sammen med sin mor. Hun har bønnfalt myndighetene i Norge om å få henne og barna hjem, fordi gutten skal ha en alvorlig lungesykdom.

* Fem foreldreløse barn mellom 1 og 7 år er gjort rede for av Aftenposten. For­eldrene er ifølge avisen en norsk kvinne (30) og en afrikansk mann (31). Faren skal være død og moren skal være for­svunnet.

* Samme avis har omtalt en mellom 2 og 3 år gammel gutt, som er i al-Hol sammen med sin 26 år gamle mor Aisha Shezadi fra Bærum. Hun sier hun kun har vært hjemmeværende husmor og vil hjem til Norge med sønnen.

* Sju foreldreløse barn mellom 1 og 8 år, som er omtalt både i svenske og norske medier. Faren er den norske statsborgeren og IS-krigeren Michael Skråmo, som i likhet med sin svenske kone er drept. Beste­faren er i Irak og forsøker å få barna tilbake til Sverige.

* To gutter og en jente (alle under ti år), som er gjort rede for av NRK. Barna er født i Norge, men er russiske statsborgere. De befinner seg i al-Hol sammen med sin mor, som kom til Norge som flyktning da hun var barn og dro til Syria med ekte­mannen og barna i 2016.

* De rundt 20 resterende barna befinner seg på ukjent sted. Det finnes ikke sikker informasjon om disse barna.

Kilde: NTB