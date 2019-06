Solberg med kraftig advarsel mot å identifisere Syria-barna som er hentet til Norge

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt mandag kveld pressekonferanse om de fem foreldreløse barna som er hentet ut av al-Hom-leiren i Syria og på vei til Norge.

– Jeg er glad de er trygt på vei til Norge. Vi vet ikke hvilke påkjenninger de har vært utsatt for, men vi vet at de fem barna har levd i svært farlige omgivelser og opplevd ting barn ikke bør oppleve, sier statsministeren.

– Må få tid og rom til omsorg

Barna har fått oppnevnt verge i Norge, og barnevernet er koblet inn. Solberg sier barna vil få all nødvendig oppfølging i Norge.

– Jeg har også vært opptatt av at barna skal ha samme rettigheter som andre barn til å forme sine liv, utenfor offentlighetens blikk og uten å bli dømt for foreldrenes valg. Opplysninger om barna er taushetsbelagt. De skal ikke deles, sier statsministeren.

Hun påpeker at det er viktig at barna ikke blir identifisert og ber om at deres rett til skjerming respekteres.

– Skjerming er ikke bare å fade ut ansiktene deres på bilder. Familier og andre må få rom til å gi barna omsorg. Dette ber jeg om at alle følger av hensyn til barnas oppvekst, sier Solberg.

Utenriksministeren: Krevende arbeid

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier arbeidet med å hente hjem de fem foreldreløse barna fra flyktningleieren al-Hol i Syria har vært krevende.

Arbeidet har vært ledet av Utenriksdepartementet, som over lengre tid har jobbet med både planlegging, identifisering, utstedelse av pass og ulike tillatelser.

– Sikkerheten har vært viktigst i arbeidet. Derfor har det vært viktig at arbeidet ikke ble kjent for offentligheten. Det ville satt barnas sikkerhet i fare. Jeg har fryktet at vi ikke skulle klare å hente de trygt hjem, sier Eriksen Søreide.

Hun sier hun er glad for at barna nå er på vei til Norge, og sier de vil få all oppfølging de trenger.

– De fem barna er norske statsborgere, påvist gjennom DNA-testing. Analysene er utført av rettsmedisinsak institutt. De har fått pass i tråd med ordinære norske regler, sier hun videre.