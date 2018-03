Innenriks

Statsminister Erna Solberg kommenterte Sylvi Listhaugs avgang med å si at hun ikke ville utelukke at den omstridte politikeren kan komme tilbake i regjeringen på et senere tidspunkt.

– Listhaug har gjort en god jobb i tre ministerposter. Hun satte i gang landbruksreformer som landbruksminister og hun strammet inn på innvandringspolitikken, og det har gjort at vi i dag har kontroll på flyktningstrømmen. Derfor kan vi i dag jobbe for bærekraftig integrering, sier Solberg.

– Hardtarbeidende

Statsministeren mener vi bør lære av at ytterpunktene i debatten bidrar til å kneble debatten gjennom hets og sjikane. Hun roste Listhaug for å være en tøff dame som har vært opptatt av å gjennomføre politikk.

– Listhaug er en hardtarbeidende politiker. Det har vært en belastende tid for henne, der hun har fått karakteristikker hun ikke fortjener, og som ikke hører hjemme i politikken.

Uenig med Listhaug på flere punkter

Men statsministeren gikk også i rette med Listhaug på flere punkter. Listhaug mener hendelsene den siste uka har vært surrealistisk og har gjort norsk politikk til en ren barnehage.

– Da er det min oppgave å opptre voksent, sa Listhaug etter sin avgang som justisminster.

Solberg gjør det klart at hun ikke er enig i Listhaugs uttalelse.

– Jeg vil ikke karakterisere norsk politikk som en barnehage. Vi må puste med magen, og diskutere politikken. Jeg er mer opptatt av å gjøre Norge bedre, sa statsministeren.

Solberg er også uenig i at mistillitsforslaget er et forsøk å kneble ytringsfriheten, noe Listhaug hevdet i pressemøtet tirsdag morgen.

Om KrF

Hun vil heller ikke kalle den siste uka en heksejakt mot Listhaug og mener begge sider av debatten bør se på hvilke karakteristikker de har kommet med av den andre parten.

– Jeg er uenig i Sylvis første post og også i noe av det Jonas har sagt. Vi skal Ikke tolke hverandre i verste mening.

Om det videre samarbeidet med KrF, sier Solberg følgende:

– Jeg har tro på at vi finner et godt samarbeid med KrF fremover. Vi har hatt fem statsbudsjetter med KrF og har mange saker vi følger opp.

(NTB)