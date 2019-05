Solberg: – Jeg har tatt opposisjonen på ordet

– Det ble aldri uttrykt formell mistillit mot Listhaug i Stortinget. Jeg vil minne om at opposisjonspolitikere som Jonas Gahr Støre sa at det kunne unngås om Listhaug fikk et annet fagområde. Jeg har tatt opposisjonen på ordet, og har gitt Listhaug et annet område, sa statsminister Solberg under en pressekonferanse om statsrådsskiftet.

Les også: Moxnes om Listhaug-comeback: – Venstre og Høyre opptrer som dørmatter for Frp

Listhaug måtte i fjor vinter gå av etter en Facebook-post der hun anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Da Listhaug gikk av, var det etter betydelig press fra Kristelig Folkeparti, som kunne ha felt hele regjeringen ved å stemme for et mistillitsforslag. Nå sitter KrF i regjering. Det blir imidlertid ikke noe problem, ifølge Solberg.

Les også: Støre: De eldre fortjener noe annet enn Listhaug-politikk

– Det er viktig også å huske at flere enn Arbeiderpartiet ga uttrykk for at Listhaug kunne være en aktuell statsråd på andre områder enn justis. Det er alltid mitt valg hvem som er statsråd, men alle partier har respekt for at andre partier har behov for å ha en ledelse som kan sitte ved bordet, sier Solberg.

Denne helgen blir Listhaug formelt valgt som nestleder i Fremskrittspartiet. Fra talerstolen i statsministerboligen la ikke Solberg skjul på at Listhaug-comebacket er etter initiativ fra Frp.

Les også: Listhaug: Støre vil være en katastrofe for Norge

– Det er Frp som spør om å få skifte sine statsråder. Det er et initiativ fra Frp. Det har vært utfordrende for dem at begge deres nestledere har vært utenfor regjeringen, og det har vært litt krevende for måten regjeringen jobber på, sa Solberg.

Les også: Moxnes vs. Listhaug etter 1. mai-talene