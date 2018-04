Solberg: Glad for enighet

Innenriks

– Jeg er glad for at partene kom til enighet. En storstreik kunne hatt store konsekvenser for landet, sier statsminister Erna Solberg (Høyre).

– Jeg har forstått at det har vært mange krevende temaer i forhandlingene. At det er oppnådd enighet, viser at vi har ansvarlige parter. I forhandlingene har partene vist til at det er utfordringer ved dagens AFP-ordning og ønsker å utrede alternativer. Regjeringen har sagt seg villig til å bidra i dette arbeidet, sier statsministeren.



(NTB)