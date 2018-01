Solberg frykter varslersakene skremmer unge fra politikken

Innenriks

Av: NTB og Bjørn S. Kristiansen

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber om et møte med de øvrige partilederne i kjølvannet av varslingssakene som har rammet partiet.

Også Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har opplevd alvorlige varslingssaker de siste ukene.

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår. Jeg mener dette er så viktig at jeg vil invitere de andre partilederne til et møte, sa Solberg på en hasteinnkalt pressekonferanse i Høyres Hus søndag kveld.

Det samme var Frps Helge André opptatt av i et intervju med Dagsavisen før helgen. Njåstsad leder det interne organisasjonsutvalget i Frp, som håndterer blant annet varslingssaker.

Njåstad advarte ferdag mot en vedvarende situasjon der politikken overskygges av varslingssaker.

– Vi er nødt til å fortelle at politikken ikke er slik. Skal vi rekruttere de flinkeste fremtidige politikerne, så er omdømmet til politikerne nødt til å få et annet etterlatt inntrykk enn det vi har vært vitne til så langt i år, sa Njåstad.

– Jeg, som sitter inne i boblen, har et inntrykk av at norsk politikk i all hovedsak handler om folk som er opptatt av å gjøre samfunnet til en bedre plass å være. Det bildet som tegnes av en ukultur i flere partier, kjenner jeg meg ikke igjen i. Her har vi en felles oppgave i å rette opp inntrykket og vise at politikken er et sted hvor unge og eldre kan kjempe om politiske saker sammen.