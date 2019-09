Solberg: – Fortsatt mulighet for et ganske blått Norge

– Vi skal ta den lille tilbakegangen vi ser nå og snu ved å jobbe enda hardere mot valget i 2021, sa Erna Solberg da hun talte på Høyres valgvake mandag kveld.

Høyre er i ferd med å gjøre et dårlig valg. Rundt midnatt mandag sier prognosene til TV 2 at Høyre ligger an til å få en oppslutning på 19,9 prosent, en nedgang på 3,3 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden.

Slik tallene ser ut akkurat nå vinner Høyre verken i Oslo eller Trondheim, og både Bergen, Stavanger og Kristiansand er de avhengige av nye samarbeidskonstellasjoner for å få styre.

I sin tale gratulerte Solberg valgvinnerne Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne. Hun trakk også fram at valgdeltakelsen ser ut til å gå fram fra omtrent 60 prosent for fire år siden til 64 prosent i dag.

– Alle bør glede seg over økt valgdeltakelse. At folk deltar i demokratiet er ekstremt viktig. Det er naturligvis skuffende at vi går tilbake, og jeg skulle gjerne sett Høyre høyere enn dette. I flere byer og bygder ligger det an til blått styre, men den regningen kan vi ikke gjøre opp før om flere dager og uker. Nå skal det forhandles, sa Solberg.