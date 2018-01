Solberg forberedt på flere varsler

Innenriks

Høyre-leder Erna Solberg sier det kan komme flere varsler mot Kristian Tonning Riise. Hun vet ikke om varslene innebærer straffbare forhold.

Statsministeren tok en kort pause fra regjeringsforhandlingene på Jeløya for å kommentere varslene om upassende atferd fra tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. 29-åringen trakk seg fra vervet onsdag kveld.

– Jeg synes saken er lei for Høyre, Kristian og Unge Høyre. Vi skal ha en ungdomsorganisasjon som har et miljø der folk skal føle seg trygge og hvor lederne tar det lederansvaret de skal ta og skaper et trygt og inkluderende miljø uten for mye drikking og seksuelt press. Vi må ta på alvor at dette åpenbart har skjedd uten at det har vært grepet inn på en god nok måte eller at man har hatt oversikt over det, sier Solberg til NTB.

Statsministeren sier hun ble informert om saken først onsdag, og at hun tidligere ikke har vært kjent med bekymringer knyttet til Tonning Riise.

– Kan komme flere

Høyre-lederen sier Unge Høyre med hjelp fra moderpartiet skal gå grundig inn i de varslene som har kommet. Solberg sier hun er forberedt på at det kan komme flere varsler.

– Vi vet jo at når det er oppmerksomhet rundt en slik sak, så kan det føre til at enkeltpersoner som kanskje har båret på noe de synes er vanskelig, informerer om det, sier hun.

Solberg sier hun ikke kan kommentere om noen av varslersakene innebærer straffbare forhold.

– Jeg kan ikke kommentere det, for jeg har ikke gått inn i varslene, og da vil det være farlig å si det ene eller andre, sier hun.

Minst tre varsler

Tonning Riise offentliggjorde onsdag kveld at han trekker seg som Unge Høyre-leder. Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset fortalte på Dagsnytt 18 at Tonning Riise ble rådet til å trekke seg av Unge Høyres generalsekretær Maria Sanner og andre kollegaer i organisasjonen.

Samtidig opplyste både Tonning Riise selv og generalsekretær Sanner at de ikke har vært kjent med konkrete varsler om ungdomspartilederens atferd.

Dette bestrides nå av flere kilder som Aftenposten har vært i kontakt med. Avisen skriver at Unge Høyre skal ha fått varsler om Kristian Tonning Riises oppførsel allerede i 2013.

Fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre sier til avisen at det ble varslet om minst tre episoder med Tonning Riise.

Nye varsler torsdag

Pressesjef Peder Egseth i Høyre opplyser til NTB torsdag kveld at Unge Høyre torsdag har mottatt tre nye varsler – ett mot Tonning Riise og to mot andre i Unge Høyre. Han vil ikke kommentere om det er snakk om sentrale tillitsvalgte i organisasjonen.

Ifølge Egseth er det nå totalt seks varsler eller bekymringsmeldinger knyttet til Tonning Riise: Tre fra tidligere, jamfør Aftenpostens opplysninger, to meldinger som Maria Sanner mottok før jul og det ene nye torsdag.

Solberg sier organisasjonen nå skal gå grundig gjennom hva som skjedde med de opprinnelige varslene og hvordan de ble håndtert.

– Det er ikke ført noen logg på dette, det burde det ha vært, derfor er det heller ikke kjent for neste generasjon av Unge Høyre-generalsekretærer eller andre, påpeker hun.

– Avslører alvorlig svikt

Unge Høyres generalsekretær Maria Sanner erkjenner at sakene ikke er blitt fulgt godt nok opp av organisasjonen.

– Disse sakene avslører en alvorlig svikt i hvordan Unge Høyre har håndtert slike saker. Jeg beklager at de ikke ble fulgt bedre opp. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at dette ikke skal skje igjen og oppfordrer alle som mener de ikke fått god nok oppfølging, til å ta kontakt med meg. Unge Høyre skal være et trygt sted å være, skriver hun til NTB.

NTB lyktes torsdag ikke å komme i kontakt med Tonning Riise.

Riise var inne i sitt siste halvår som ungdomsleder og hadde sagt fra til sentralstyret at han ikke ville ta gjenvalg. Likevel valgte han onsdag å trekke seg.

Nestleder Sandra Bruflot overtar som leder for Unge Høyre fram til landsmøtet i juni.

Tonning Riise er valgt inn på Stortinget for Hedmark Høyre og sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

(NTB)