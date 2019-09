Solberg fåmælt om nye runder med kjekling

De siste utfallene fra Venstres parlamentariske nestleder Abid Rajas mot Fremskrittspartiet og reaksjonene de har skapt i Frp, har satt regjeringssamarbeidet på en ny prøve.

Men Solberg avviser at hun vil ta noen konkrete grep for å roe gemyttene.

– Jeg har tenkt å fortsette å jobbe med de viktige sakene, som er å legge fram et budsjett, sørge for at Norge er konkurransedyktig, sikre jobbene og ikke minst bygge kunnskapsnasjonen Norge, så vi også i fremtiden har et bærekraftig velferdssamfunn, sa Solberg da hun møtte pressefolk under åpningen av Vamma kraftverk i Østfold onsdag.

– Jeg regner med at ikke alle synes helgens diskusjoner har vært til gunst for noen i regjeringen. Derfor synes jeg det er viktig at vi jobber med sakene vi har på dagsorden, sa hun.

Hun minnet om at det viktigste for samarbeidet er at alle partiene opplever at de får bedre gjennomslag ved å sitte i regjering.