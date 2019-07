Solberg: – En vittig og morsom politiker

Solberg uttaler seg til DN om mannen som tirsdag ble valgt til ny leder i det britiske konservative partiet, og dermed også blir ny britisk statsminister.

Solberg kjenner Johnson fra hans tidligere roller både som London-ordfører og britisk utenriksminister.

– Først og fremst vil jeg gratulere ham med at han er valgt. Det å være statsminister i Storbritannia er et viktig verv, også for Norge. Vi har et sterkt og godt økonomisk samarbeid, og de er vår viktigste handelspartner, sier statsministeren.

Hun omtaler Johnson som vittig og morsom.

– Så får tiden vise hvordan han blir som statsminister, sier Solberg, som ikke vil gå med på at han minner om USAs president Donald Trump.