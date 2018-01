Solberg: – Det har vært vondt

Innenriks

De siste dagene har det kommet inn 15 varsler om seksuell trakassering i Unge Høyre og Høyre.

Generalsekretær John-Ragnar Aarseth i Høyre beklaget på en pressekonferanse tirsdag at sakene ikke er blitt håndtert godt nok tidligere. Partileder Erna Solberg deler den erkjennelsen.

– Den gjennomgangen som Unge Høyre og Høyre nå har gjort, viser at vi ikke gjorde en god nok jobb da de tidlige varslene kom. Nå snus alle steiner for å avklare forholdene og ikke minst ta vare på de jentene som har varslet og som trenger hjelp og støtte i en vanskelig situasjon, sier Solberg.

– Vondt

– Det har vært vondt for meg at unge mennesker har opplevd total uakseptabel oppførsel i møte med Høyre. Disse opplysningene som har kommet fram, har vært nye for meg, sier hun.

Ti av varslene gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre er tilbakeholden med å si noe om de øvrige fem sakene. Han bekrefter at det er snakk om varsel mot forskjellige personer og sier det er stor variasjon i type sak. (NTB)