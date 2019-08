Av Johan Falnes og Kristian Skårdalsmo

– Vi har ikke tatt noen beslutning i regjeringen på om det skal være en egen handlingsplan, eller om dette skal være et tema i den felles handlingsplanen, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at regjeringen allerede har besluttet at det skal utarbeides en fornyet handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Hat mot muslimer kan bli et kapittel i denne handlingsplanen, eller det kan bli skilt ut i en egen handlingsplan, ifølge Solberg.

Selv sier statsministeren at hun vil være pragmatisk, og at hun ikke har noen sterke følelser i saken.

Solberg avviser at det er strid om spørsmålet innad i regjeringen.

– Vi har ikke drøftet det. Dette er ikke et tema som regjeringen har tatt stilling til.

Støtte fra Venstre

Venstre tar for sin del sterkt til orde for en egen handlingsplan mot muslimhat og vil nå ta saken videre i regjeringen.

– Vi vet det er muslimhat i Norge, det er bare å se kommentarfeltene til avisene eller sosiale medier, sier stortingsrepresentant Abid Raja.

Handlingsplanen må ifølge ham ta for seg både årsaker og tiltak – og utløse egne midler i statsbudsjettet.

– Fordi vi ser det er sykdomstegn i samfunnet, er det dessverre nødvendig med en egen plan for å bekjempe dette.

«Tida er overmoden»

Også KrF-leder og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad åpner for å vurdere en egen handlingsplan mot muslimhat og islamofobi, skriver Vårt Land.

Tida er overmoden for en slik plan, mener SV, som før sommeren fremmet forslag om dette i Stortinget.

– De muslimske miljøene, fagfolk og sivilsamfunn har lenge etterlyst en egen handlingsplan mot islamofobi. Nå bør alle partier komme sammen på Stortinget om å foreslå en slik plan og sende et kraftfullt signal om at hat ikke hører hjemme i Norge, sier stortingsrepresentant (SV) Freddy André Øvstegård til NTB.

Han mener frykten mange muslimer kjenner på, må tas på alvor, og at det trengs både kartlegging og forebygging av hat mot norske muslimer.

«Ikke bare prat»

En handlingsplan har blant annet vært etterlyst av Islamsk Råd Norge (IRN), som i etterkant av Christchurch-terroren har vært i kontakt med politiske myndigheter i Norge for å iverksette handlinger og «ikke bare prat» når det kommer til islamofobi.

– Vi stoler på at politiet ivaretar sikkerheten til norske borgere, og at regjeringen setter i gang tiltak mot hatytringene mot muslimer som har preget det norske samfunnet de siste årene, sier IRNs styreleder Abdirahman Diriye i en pressemelding.

Han mener den eksisterende handlingsplanen mot rasisme og diskriminering ikke er god nok når det kommer til å beskytte en minoritet som muslimer.