Av Kristian Skårdalsmo

– Den gode utviklingen gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet, sa Solberg (H) i debatten om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag.

Hun viste til at arbeidsledigheten historisk sett er svært lav.

– Sysselsettingen øker sterkere enn på lenge. Bare de siste tre årene er det blitt 109.000 flere sysselsatte. Andelen som er i jobb øker, etter flere år med nedgang, slo hun fast.

– Ekstra gledelig er det at sysselsettingen kommer i privat sektor – fire av fem det siste året, sa statsministeren.

Usikkert ute

Solberg viste til at veksten er god i norsk økonomi, at investeringsviljen er høy, både i fastlandsøkonomien og på norsk sokkel, aktiviteten i næringslivet oppadgående og at vi ser tendenser til ny industrialisering i Norge.

Samtidig pekte hun på usikkerhet knyttet til handelskonflikten mellom USA og Kina og Storbritannias uttreden av EU.

– Vi skal glede oss over den gode utviklingen, hvor flere kommer i jobb og veksten i økonomien ser ut til å holde seg høy. Men selvfølgelig skal vi også ta høyde for de utfordringene som eventuelt kan komme utenfra, sa Solberg.

I finansminister Siv Jensens (Frp) sykefravær måtte hun vikariere i fredagens stortingsdebatt.

– Skjør oppgang

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sa seg enig i at det går bedre i norsk økonomi, men gikk i rette med flere av Solbergs poenger.

– Oppgangen som denne regjeringen kaller solid, er i virkeligheten skjør, sa han.

– Fortsatt står mange uten jobb, og veksten kommer i bransjer som har mye innleie og få faste ansettelser. Det investeres lite i ny næringsvirksomhet, fremholdt Støre.

Støre mente også at budsjettet ikke gjør noe for å redusere voksende forskjeller i Norge og kalte skattepolitikken urettferdig.

– 8 milliarder i skattekutt går hånd i hånd med at offentlig velferd strammes inn, sa han.

Under handlingsregelen

De fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har flertall i Stortinget, noe som gjør budsjettbehandlingen til mer av en formalitet.

Forslaget fra Granavold-plattformen om å ta store utgifter til ny fregatt og nytt regjeringskvartal «under streken», altså utenfor ordinære budsjettrammer, ble i vår droppet etter massiv kritikk.

Samtidig er en bevilgning på over en halv milliard kroner knyttet til KNM Helge Ingstads forlis i fjor en av de største endringene i det reviderte budsjettet.

Fredag fikk regjeringen på nytt kritikk for å ha trappet opp bruken av penger fra oljefondet kraftig over flere år, men Solberg kalte en oljepengebruk på 2,9 prosent i det reviderte budsjettet ansvarlig.

– I alle budsjettene har vi holdt pengebruken på eller under den langsiktige rettesnoren på 3 prosent.

Samtidig benyttet Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim anledningen til å gå i rette med Frps landsmøtevedtak om å bruke oljefondet til å slette bompengegjeld på inntil 100 milliarder kroner.

– Jeg mener ikke det er en klok måte å gjøre det på, sa han.