Av Hege Tannæs-Fjeld

I Sør-Norge kan man glede seg over et høytrykk som styrer værsituasjonen.

– Det blir en veldig fin påske mange steder. Men det er litt mer usikkert mot neste helg, sier statsmeteorolog Rannveig Ostedal Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Sør-Norge får det beste været, og her kan det bli et tosifret antall plussgrader i lavlandet de neste dagene. Med klarvær blir det sannsynligvis fortsatt minusgrader om nettene.

– Lenger nord er det vestavind. Fra midten av Nordland og nordover er det mer skyer og litt byger. Temperaturene er rundt null, så i Tromsø har de både regn, snø og sludd i dag, sa Eikill fredag formiddag.

I deler av Finnmark blir det kuling.

Kan bli 15 grader

Langtidsvarselet på yr.no fredag viser en rekke store gule soler for de fleste steder i Sør-Norge så langt varselet gjelder.

– Utover i neste uke blir høytrykket liggende der, men det blir kanskje ikke skyfritt hele tiden i Sør-Norge. Det vil nok variere litt. Kanskje det blir litt mer skyer på onsdag, sier Eikill.

Samtidig stiger temperaturen, og det kan bli opptil 15 grader i lavlandet i Sør-Norge.

For Nord-Norge er varselet litt mer usikkert. Det ser ut til at det blir mer skyer i nord enn i sør, og kanskje enkelte regnbyger, ifølge meteorologen.

– Det ser ut til at det kan komme litt nedbør fra langfredag sør i Nordland og kanskje i Trøndelag.

Sterk sol

Ettersom påsken kommer seint i år, kan påskesola bli ekstra tøff for vinterblek hud.

– Husk at sola er sterk enten du soler deg, jobber i hagen, er på fjellet, driver med båtpuss eller sitter på kafé, lyder en samlet oppfordring fra meteorologene, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kreftforeningen og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Vi blir faktisk oftere solbrente når vi ikke er ute for å sole oss, men kanskje bare skal jobbe litt i hagen eller dra en tur på fjorden, minner de om.

I fjellet i Sør-Norge kan påskesola bli like intens som sola på Sørlandet om sommeren. Dette skjer fordi refleksjon fra snø øker mengden solstråler med opptil 50 prosent.

– Vi får også flere solstråler på oss når vi er på sjøen, fordi sjøsprøyt og bølger reflekterer solstrålene. Så på fjellet og på sjøen er det ekstra viktig med solkrem, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

UV-varselet for helga viser at med en lys hudtype kan man få hudskader etter én til to timer i sola.