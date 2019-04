Sokndal-ordføreren: – Det har vært veldig dramatisk

I løpet av natten har over 100 av kommunens 3.300 innbyggere levd i uvisshet på om husene deres ville bli slukt av flammene som har herjet i fjellene og heiene rundt administrasjonssenteret Hauge i Dalane i Sokndal kommune.

– Jeg merket det selv da jeg kom til rådhuset i går, og alt var dekket av røyk. Utover kvelden så vi flammene nærme seg. Det var veldig dramatisk. Samtidig er det godt å kjenne på den voldsomme dugnadsviljen som folk har stilt opp med, sier Pedersen.

– Vi har hatt branner her før. Men det spesielle nå, var at vinden hadde en sånn retning at den presset flammene mot bebyggelsen. Det har jeg ikke opplevd før.

I tillegg til store mannskaper fra brannvesen, sivilforsvar, politi og redningsorganisasjoner, har flere lokale innbyggere gjort en ekstra innsats. Folk har selv jobbet med å slukke branner, og flere har bidratt med å kjøre ut mat til redningsarbeiderne og andre tjenester.

– Det er sånt som gjør meg stolt over å være fra Sokndal, sier Pedersen.

I løpet av onsdagen holdt barne- og ungdomsskolen stengt, men den vil være åpen som normalt torsdag. Selv om brannvesenet har relativt god kontroll over brannen, vil trolig slukningsarbeidet og etterslukningen ta flere dager. Alle de evakuerte fikk onsdag flytte hjem.