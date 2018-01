– Snart vil alle arbeiderne på byggeplassene være innleid

Innenriks

Alle de fire partiene har fremmet hvert sitt forslag om ulike former for begrensninger av bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen. Dette skal diskuteres med partene i arbeidslivet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i dag.

Særlig innen byggebransjen er situasjonen prekær, påpeker Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han viser til at nesten åtte av ti nye jobber på byggeplasser blir utlyst av bemanningsbyråene, ifølge tall Frifagbevegelse har hentet inn fra Nav.

– Når faste ansatte erstattes av innleide fra bemanningsbyråer, gir det usikre arbeidsforhold og mindre fagopplæring, og det skaper grobunn for sosial dumping. Dette må stanses før det er for sent, sier Moxnes.

Tør ikke si fra

Dagsavisen møter Miroslaw Bartnik på en byggeplass på Storo i Oslo. Bartnik er tillitsvalgt i Oslo Bygningsarbeiderforening, men har selv erfaring fra å være innleid for et bemanningsbyrå.

Bartnik forteller at mange av arbeiderne han er i kontakt med, blir tilbudt svært korte kontrakter på to-tre dager om gangen. Flere av dem finner seg i å få dårlig betalt i frykt for å miste oppdrag, ifølge Bartnik.

– De hører om at de har krav på likelønn, men hvis de konfronterer arbeidsgiver med at de tjener dårligere enn andre på byggeplassen, risikerer de å ikke få flere oppdrag.

Bartnik frykter at bemanningsbransjen vil ta fullstendig overhånd på byggeplasser i Oslo.

– Snart vil alle være innleid gjennom bemanningsbyråer og det ordinære arbeidsforholdet vil bryte sammen.

Ønsker forbud

Sammen med SV, går Rødt lengst i å ønske et totalforbud mot bruken av bemanningsbyråer. Mens Rødt vil forvise bemanningsbransjen fra byggeplasser i fylkene rundt Oslofjorden, krever SV et generelt forbud. Ap foreslår på sin side å innføre et midlertidig forbud fram til byggebransjen har fått ryddet opp i egne rekker.

– Vi ønsker først og fremst at arbeidsmiljøloven igjen blir et effektivt verktøy for å sikre et seriøst arbeidsliv. I dag er det altfor mange måter å sno seg unna regelverket på, sier Arild Grande.

Loven åpner allerede i dag for å forby innleie «når viktige samfunnshensyn tilsier det», og et forbud krever derfor kun en forskriftsendring, ifølge Grande.

Sp vil på sin side endre arbeidsmiljøloven.

– Vi vil fjerne adgangen til å bruke bemanningsselskaper på ordinære jobber, sier Per Olaf Lundteigen.

Han er likevel villig til å forhandle fram et omforent forslag.

Vil forhandle

Det samme er Ap.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for å strekke ut en hånd til de andre partiene, sier Grande.

Også SV er på tilbudssiden.

– Vi sier ja takk til alle former for begrensninger i bemanningsbransjen, sier Solfrid Lerbrekk.

Men selv om opposisjonen klarer å komme til enighet om et felles forslag, trenger den fortsatt støtte fra KrF for å få det gjennom i Stortinget.

Grande er optimistisk.

– Jeg opplever at KrF både er opptatt av et seriøst og organisert arbeidsliv og at næringslivet skal ha fleksible rammer, sier han.

KrF ønsker imidlertid ikke å svare på hvorvidt partiet vil støtte et forbud mot innleie før stortingsgruppa har behandlet saken neste uke, opplyser kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad i en epost til Dagsavisen.