– Nå har det blitt så mange mangler at jeg i perioder mister oversikten over alle manglene, sier leder for Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap, Anne Markestad, til NRK.

Fra 34 registrerte mangler i 2008 ble det registrert 684 mangler i fjor, ny rekord. Hittil i 2019 er det registrert 655 mangler, og det er ikke gått fem måneder en gang.

Årsakene til økningen er flere, blant annet er det lang reisevei fra virkestoff til ferdig produkt er ferdig framstilt, pakket og levert. Mye kan skje – og skjer – på veien. En annen årsak er at medisiner bare er lukrative de første 20 årene de er beskyttet av patent, deretter kan de kopieres, og kvalitet og interesse for å sikre leveranse faller. Konkurranse på markedet har ført til at mye produseres i India og Kina, som gjør leveransen usikker. Mye er også preget av hemmelighold.

– Vi vet veldig lite. Vi har oversikt over hva som ligger på lager hos grossisten som sykehusene har avtale med. Men vi vet ikke hva leverandøren har på lager, sier Markestad.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket tror det kan være en idé at europeiske sykehus ser til USA, der store sykehus har startet egne legemiddelfirma. På den måten kan man sikre produksjon av de livsviktige medisinene de trenger og absolutt ikke må slippe opp for.