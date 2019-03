Tekstmeldinger mellom Sigbjørn Aanes og flere aktører ved Statsministerens kontor (SMK), inkludert statsminister Erna Solberg (H), kaster lys over First House-partner Aanes’ rolle i Wara-saken.

Etter en innsynsforespørsel fra Dagsavisen har SMK oversendt korrespondanse mellom partene i dagene etter at justisminister Tor Mikkel Waras samboer ble pågrepet og siktet av PST.

– Denne kommunikasjonen åpner for utilbørlig påvirkning av statsapparatet, mener PR-nestor Hans Geelmuyden etter å ha fått se meldingene.

«En nær rådgiver»

«Sigbjørn Aanes har i mange år vært kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere», skriver First House om Aanes på sin nettside.

På kvelden torsdag 14. mars, samme dag som Laila Anita Bertheussen ble avhørt og siktet av PST, får Aanes en sms fra sin gamle sjef, statsministeren:

«Går det bra? Erna.»

«Ja. Vi er med eldste datteren nå. Tor Mikkel er oppe til avhør. Han skal snart være ferdig, så da kommer de rett ned hit», svarer Aanes.

I denne tekstmeldingen er én eller flere påfølgende setninger sladdet.

«Velferdspermisjon»

Litt tidligere torsdag kveld hadde Aanes SMS-kontakt med statssekretær ved SMK Sunniva Ihle Steinstad. Korrespondansen viser at det er Aanes, på vegne av Wara, som ber om at justisministeren får lønn mens han er i permisjon.

19.51 skriver Steinstad: «Hei, hvordan går det? Fikk oppdatering av Erna fra deg. Vet ikke om du har anledning til å snakke? Vi har fått spm om permisjon og lønn som han nesten må få lov til å ta stilling til selv før vi svarer. Erna og Anne ønsker at dette er velferdspermisjon med lønn. Ikke hast, men bør avklares i kveld/morgen tidlig før Erna går i PK i morgen. Jeg har fått beskjed om å sjekke ut.»

«Ok. Laila og Tor Mikkel kom nå, så tar det når jeg har anledning», svarer Aanes.

«Takk. Spørsmålet er egentlig om han av en eller annen grunn ikke vil motta lønn under permisjonen. Anne mener dette faller inn under velferdspermisjon med lønn.»

«Velferdspermisjon med lønn», er svaret fra Aanes.

«Rune og Trude»

Fredag sender Aanes en felles melding til sin etterfølger som statssekretær for pressesaker, Rune Alstadsæter, og Trude Måseide, kommunikasjonssjef ved SMK.

Dette skjer like før det blir kjent for offentligheten at Aanes og Ole Berget, også han partner og seniorrådgiver i First House, og med bakgrunn fra jobben som statssekretær i Finansdepartementet og en nær medarbeider med finansminister Siv Jensen, tar ut ferie for å hjelpe Wara.

«Rune og Trude: det kommer ut nå at Ole og jeg er med Mikkel. Tore har kilder. Vi sier ikke noe. Ole og jeg fikk innvilget ferie fra i går. Dette gikk det ut melding om internt i dag tidlig.»

«Ringer om noen minutter», svarer Alstadsæter.

«Fint det. Mener uproblematisk», svarer Måseide.

Samme ordvalg

19. mars, flere dager etter denne kommunikasjonen, la Aanes og Berget en likelydende melding ut på sine åpne Facebook-profiler. Der skrev de:

«Når noen ligger nede, stiller venner opp. Det er det venner gjør. Betingelsesløst.»

Per Høiby, administrerende direktør i First House, brukte det eksakt samme ordet da han forsvarte at Aanes og Berget jobber så tett på Vara:

«Ekte vennskap er betingelsesløst. Det er også slik jeg oppfatter vennskapet mellom de tre tidligere kollegene», skrev han i en mail til NRK.

«Skulle hilse masse»

Det er noe SMS-kontakt mellom Aanes og Solberg, Måseide og Alstadsæter i løpet av helgen, der de blant annet avtaler å snakkes på telefon.

Helgen rundes av med følgende SMS fra Aanes til Solberg:

«Glemte [tilsynelatende en avtale om å ringe statsministeren, journ.anm.]. Skulle hilse masse fra Tor Mikkel og takke for hjelp og støtte. Han setter veldig pris på alle meldingene fra alle kollegaer, selv om han ikke får svart ut nå.»

«Aldeles uakseptabelt»

Dagsavisen har latt Hans Geelmuyden, en av veteranene i PR-bransjen i Norge, se SMS-kontakten mellom SMK og Aanes. Geelmuyden omtalte tidligere i uka kontakten mellom First House og SMK som «korrupsjonslignende tilstander».

Han er ikke beroliget av det han får se.

– Dette er tilsynelatende en samtale mellom gamle venner. Men dette er altså statsforvaltningen som snakker med en utenforstående. Vi må ha en uavhengig statsforvaltning som vi kan stole på, sier han.

Geelmuyden bruker betegnelser som «meget uprofesjonelt» og «aldeles uakseptabelt», og mener hele saken åpner for utilbørlig påvirkning av statsapparatet. Han spør seg hvorfor statsministeren ikke kan snakke direkte med Wara, i stedet for å gå veien om «to pappenheimere» som Aanes og Berget, og ikke minst: Hvilke motytelse skylder Wara de to First House-ansatte etter at de hjelper ham på denne måten?

– Det kan se ut som om SMK diskuterer personalpolitikk med en uforstående?

– Nettopp. Det er utrolig uprofesjonelt. Vi må ha en uavhengig statsforvaltning. SMKs håndtering av saken får oss til å stille spørsmål om integritet og manglende uavhengighet, og bare det faktum at spørsmålene melder seg er et stort problem.

Som venn, ikke på jobb

Sigbjørn Aanes fastholder at han har hatt kontakt med Wara som en venn.

– Hvorfor skal vi stole på at Wara, om han kommer tilbake, ikke skylder First House en tjeneste?

– First House har ikke vært sammen med Tor Mikkel Wara, men det har Ole Berget og jeg vært som venner. Vi tok fri for å kunne være sammen med en venn i en svært krevende situasjon. Vennskap er å stille opp når noen trenger det, uten å forvente noe tilbake. De som tror at å hjelpe venner fører til gjenytelser, vet ikke hva vennskap er.

– Ser du noen problemer med din rolle her, all din tid du faktisk ikke lenger jobber på SMK?

– Min rolle har vært å være en venn og støttespiller for Tor Mikkel i en situasjon som er krevende for ham og hans familie. Den rollen har jeg ikke dårlig samvittighet for, men tvert imot håper jeg alle som havner i en vanskelig situasjon, har venner som stiller opp.

Aanes har ikke svart på Dagsavisens spørsmål om hvorfor Solbergs kontakt med Wara går via ham, og ikke direkte, og hvorfor han som utenforstående diskuterer personalpolitikk med SMK.

Solberg har snakket med Wara

Dagsavisen har stilt tre spørsmål til Rune Alstadsæter, statssekretær for pressesaker ved Statsministerens kontor, om Aanes' rolle i denne saken.

– Hvorfor kommuniserer statsministeren med Wara via Aanes?

– Statsministeren har også snakket direkte med Tor Mikkel Wara. Men statsministeren og hennes kontor har også kommunisert med Wara via hans nære venn Sigbjørn Aanes som hjalp ham disse dagene.

– Har dere noen betenkeligheter med å diskutere personalpolitikk med en ansatt i First House?

– Statsministeren har først og fremst vært opptatt av å ivareta Tor Mikkel Wara på en god måte i en krevende situasjon. For å ivareta arbeidsgiveransvaret er det helt vanlig med kontakt eller avklaringer mellom SMK og medarbeideren som er i permisjon. Statsministeren og hennes kontor har kommunisert direkte med Wara. Men det er riktig at statsministeren og hennes kontor også har kommunisert med Wara via hans nære venn Sigbjørn Aanes som hjalp han disse dagene. Det er grunn til å ha en åpen diskusjon om rolleforståelse og grenseoppganger, men i denne saken mener jeg at det er ivaretatt.

– Hva sier dere til påstandene om at rollen til Aanes åpner for å stille spørsmål om integritet og uavhengighet?

– Statsministeren har fulgt opp sitt ansvar som arbeidsgiver for statsråd Tor Mikkel Wara gjennom direkte samtaler med ham og gjennom kontakt med Sigbjørn Aanes som hjalp Wara disse dagene. Statsministeren har først og fremst ønsket å sikre seg at Wara får den oppfølgingen og støtten han trengte. Det er grunn til å ha en åpen diskusjon om rolleforståelse og grenseoppganger, men i denne saken mener jeg at det er ivaretatt. Det er godt kjent at Wara er nær venn med Aanes og Berget. De tok fri for å støtte og hjelpe ham i en vanskelig situasjon.