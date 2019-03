I dag skriver Dagsavisen om tekstmeldinger som gikk mellom First House-partner Sigbjørn Aanes og en rekke aktører ved Statsministerens kontor (SMK), statsminister Erna Solberg inkludert, i de hektiske timene og dagene da justisministerens kone ble pågrepet og avhørt av PST.

Tekstmeldingene ble oversendt Dagsavisen etter en innsynsforespørsel til SMK.

Dagsavisen har også bedt om innsyn i SMS-kommunikasjonen mellom Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen og Ole Berget. Han har, på samme vis som Sigbjørn Aanes, tatt ut ferie for å hjelpe Tor Mikkel Wara.

Men fra finansminister og Frp-leder Siv Jensen var svaret et annet: Innsynsforespørselen ble avslått.

Som partileder, ikke som finansminister

Berget er nå partner og seniorrådgiver i First House, som Aanes. Han kom fra stillingen som statssekretær i Finansdepartementet, og har i en årrekke jobbet tett med Siv Jensen.

Finansdepartementet opplyser at det ikke har vært kommunikasjon mellom departementet og Berget. De avviser innsyn i Jensens kommunikasjon med Berget.

«Som finansminister har Siv Jensen ingen rolle i denne saken. I den grad det er kontakt mellom Siv Jensen og Tor Mikkel Wara eller andre personer på hans vegne i denne saken, er det i rollen som partileder i Fremskrittspartiet», skriver avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Jorunn Bødtker, i en e-post.

Kontakt med Wara via Berget

Via Jensens statssekretær i departementet, partifelle Atle Simonsen, får Dagsavisen tilsendt skriftlige kommentarer fra Frp-lederen.

«Jeg har hatt kontakt med Tor Mikkel Wara gjennom Ole Berget av den enkle grunn at jeg ønsker å forsikre meg om at Tor Mikkel har det bra og at han samtidig skal få tid til å ta vare på seg selv og sin familie», skriver Jensen, og videre:

«Jeg har snakket med Berget på telefon og SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter og handlet om å avtale tidspunkt for telefonsamtaler.»

