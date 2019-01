Slutt på gratis bompassering for begravelsesfølger

Av Elisabeth Bergskaug - ABC Nyheter

«Etter en nærmere vurdering vil Samferdselsdepartementet anbefale at fritak for begravelsesfølge og fritak for kjøretøy i arbeid på veien avvikles», heter det i et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet om innkreving av bompenger.

Begrunnelsen for endringen er at Samferdselsdepartementet mener ordningen har gått ut på dato etter at innkrevingen ble helautomatisk.

«Grunnlaget for at disse i sin tid ble gitt var utfordringer med manuell innkreving», står det i brevet.

Bekrefter

Vegdirektoratet bekrefter overfor ABC Nyheter at det blir slutt på gratis bom-passering for veiarbeidere og begravelsesfølger, men det er foreløpig ikke bestemt når ordningen avvikles.

– Når ordningen avvikles avhenger av resultatet av jobben vi nå gjør med å oppdatere takstretningslinjene for alle bompengeprosjekter i landet, sier Beate Viktoria Ørbeck i Statens vegvesen til ABC Nyheter.

Ønsker å fjerne fritak for HC-kunder

Takstretningslinjene endres i forbindelse med regjeringens bompengereform. 18 bompengeselskap har blitt til fem regionale bompengeselskap, et for hver landsdel, i et forsøk på å effektivisere norsk bompengedrift.

Det er de fem regionale bompengeselskapene som har tatt initiativ til å endre takst- og rabattstrukturen i norsk bompengeinnkreving. Selskapene ønsker at det skal bli enklere å kreve inn bompenger, og at de samme reglene skal gjelde over hele landet.

I tillegg til å fjerne fritak for begravelsesfølger og kjøretøy i veiarbeid, ønsker de fem selskapene å fjerne rabattordningen for maxitaxier og fritak for forflytningshemmede med parkeringstillatelse (HC-kunder).

Samferdselsdepartementet sier det ikke er aktuelt å fjerne bom-fritaket for forflytningshemmede i sin helhet, men de er åpne for å justere reglementet.

«Når det gjelder rabattordninger for maxitaxier er dette en større sak som Samferdselsdepartementet per i dag ikke har vurdert ferdig».

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter