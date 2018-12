Slutt på å selge bolig «som den er»

Forbeholdet brukes i dag slik at boligkjøperen får ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler ved boligen, så lenge boligen ikke er vesentlig dårligere enn kjøperen kan forvente, skriver Aftenposten.

Det skal også presiseres i loven at kjøperen ikke kan forvente en perfekt bolig. Feil må dessuten koste mer enn 10.000 kroner for at kjøperen kan rette et mangelkrav mot selgeren.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier målet er å få ned antall konflikter i forbindelse med boligkjøp- og salg og gjøre bolighandelen tryggere og enklere.

– Det skal være lov å selge dårlige boliger, men da må du fortelle hva som er dårlig. Vi vil ha opplyste selgere og kjøpere, sier Wara til Aftenposten.

Arealavvik blir mangel

Nytt er det også at alle innendørs arealavvik blir en mangel.

– Det er et kranglepunkt. Vi mener at vi i dag teknikken er så god i dag at det ikke skal bli feil. Da får vi det ut av rettsapparatet, sier Wara

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, sier endringene er den beste julegaven norske forbrukere kan få.

– Vi er glade for at dette endelig prioriteres. Boligkjøp er den dyreste og største investeringen vi gjør i livet, sier Meyer i en pressemelding.

– Det viktige blir nå å få feil og mangler fram i lyset, ikke forsikre seg mot dem. I dag sendes amatørene i bolighandelen, altså kjøpere og selgere, på kollisjonskurs. Med nye regler vil vi bruke penger på dokumentasjon av boligens tilstand, ikke på dyre forsikringer, sier Meyer.

(NTB)