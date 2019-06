Slottet beklager feil i prinsesse Märtha Louises Hankø-erklæring

Ifølge Se og Hør ligger feilene i egenerklæringsskjemaets skaderapport og tilstandsvurderinger, eller om det er utført målinger på eiendommen.

Prinsessen opplyser at flere kontroller jevnlig har blitt utført av Det kongelige hoff. Informasjonssjef Guri Varpe ved Slottet opplyser at dette ikke stemmer. Det kongelige hoff har ikke utført arbeid på Bloksbjerg utenom en verdi- og takstvurdering da prinsessen overtok boligen, samt en tilstandsvurdering i 2011, noe som da lå innenfor hoffets rådgivende oppgaver.

– De to punktene i egenerklæringen er unøyaktig formulert, og det beklager prinsessen. Dette vil nå bli rettet opp, sier Varpe til Se og Hør.

Fritidseiendommen Bloksbjerg har tilhørt kongefamilien siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947. Kong Harald arvet den da kong Olav døde i 1991. Prinsesse Märtha Louise overtok stedet i 2001.

I august i fjor ble det kjent at hun vil selge eiendommen. I annonsen på Finn.no heter det at strandeiendommen er på 15 mål. Boligen er på 400 kvadratmeter og inneholder blant annet åtte soverom og fire baderom. Prisantydningen er 35 millioner kroner – og eiendom ligger fortsatt ute for salg.