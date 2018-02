Slik vil Støre få Ap på rett kjøl

Innenriks

– Sosialdemokratiet er ikke i krise. Jeg vil si tvert imot. Det har verdier og oppslutning som gir viktige svar på vår tids utfordringer. Jeg vil jo også minne om at Ap fortsatt er det største partiet i Norge og har flest antall medlemmer, sier Aps partileder, Jonas Gahr Støre, til Dagsavisen RA.

– Flere strever

Han var torsdag kveld invitert til debatt i Stavanger med det overordnede spørsmålet: Hvordan skal sosialdemokratiet reise seg igjen? Bakteppet for debatten er de mange sosialdemokratiske partienes tilbakegang i Europa, med Frankrike og Nederland som eksempler på land hvor sosialdemokratene nærmest er blitt utradert. Mørkt har det også vært for Arbeiderpartiet, som denne høsten gikk gjennom sitt nest dårligste valg siden krigen. Siden har de hatt Giske-saken å hanskes med, samt stadig synkende meningsmålinger. I januar endte partiet opp med et gjennomsnitt på 22,4 prosent av alle nasjonale meningsmålinger.

– Vi må veldig langt tilbake, til november 2002, for å finne et lavere snitt for Ap enn de har nå i januar, sa valgforsker Bernt Aardal i Dagsavisen torsdag.

– Flere sosialdemokratiske partier i Europa strever, medgir Støre. – Men la oss minne om at det er ikke uten unntak. Våre svenske kollegaer er i regjering. Det danske partiet står sterkt. Det vinnes valg i Portugal, og partiet står sterkt i Storbritannia. Så mulighetene ligger der, men velgerne er ikke fra vugge til grav-lojale mot partiene lengre. Bare i min tid som partileder har Ap svingt mellom 40 og 20 prosent, sier han.

At Ap-tallet nå er på et rekordlavt nivå, skremmer ham ikke, og han avviser at det blåser en høyrevind over Norge.

– Velgerne har ikke beveget seg mot høyre. Over 49 prosent av alle avgitte stemmer ved valget i 2017 var rødgrønne. Men Ap mistet tre prosent fra valget i 2013. Våre velgere fra 2013 som ikke stemte på oss i 2017, gikk i liten grad til andre partier, men til gjerdet. Nettopp der ligger Aps utfordring. Vi må klare å mobilisere dem.

Må ta selvkritikk

– Hva gikk galt i høst?

– At vi ikke klarte å mobilisere dem, skyldes delvis at de økonomiske tidene snudde, at vi hadde en regjering som la seg tett opp mot oss i både saker og retorikk og at vi ikke var dyktige nok til å vekke et engasjement og formidle at noe stod på spill. Men der ligger også noe av oppskriften for veien videre, sier han, som mener at partiet må ta selvkritikk på at velgerne mente det var uklart hva som var Aps viktigste sak.

– Vi var dessuten for fraværende i debattene om det velgerne mente var viktig for dem, blant annet innvandring og integrering. Ap kan ikke velge å stå utenfor disse debattene, så der må vi være tydeligere, og det vil du se at vi er nå.

Følgende saker mener han skal synliggjøre Ap i tida framover:

– Vi snakker ikke bare om at hver elev skal møte en dyktig lærer, men vi vil også at læreren skal være der, mens nå styrer vi mot en lærerkrise med stadig flere ufaglærte i skolen. Vi snakker ikke bare om at vi trenger en kompetansereform for folk i arbeidslivet. Vi vil at den skal komme. Vi tar dessuten tak i de useriøse tilstandene i norsk arbeidsliv, noe som blant annet partifellene her i Stavanger gjør med deres forslag om å forby nulltimeskontrakter. Dette er altså konkrete forslag inn et arbeidsmarked der folk opplever utrygghet, sier han, som uttaler at han er «evig optimist» med tanke på å vinne velgerne tilbake i valget 2019.

– Men noen krise vil du altså ikke snakke om, til tross for både valgnederlag, rekordlav meningsmåling og interne konflikter i partiet?

– Jeg blir ikke så mye klokere av å ta det ordet i min munn, for jeg mener vi har så mye å bygge på. Vi har ikke skjøvet noe under teppet, men vært brutalt ærlige mot oss selv etter valget. Jeg opplever at jeg i dag leder et parti med stor motivasjon til å komme tilbake igjen og som tørster etter å komme i gang med politikk, sier han.

Giske-saken

Støre tror også det blir viktig for partiet å være mer verdibasert i politikken sin.

– Fordi folks opplevelse av trygghet til vår politikk handler om at det er verdier som ligger til grunn for det vi mener i de enkelte sakene. Jeg er derfor opptatt av metoo-kampanjen. Den har til nå handlet mye om varslersaker, og det skal den også gjøre, men når de er håndtert, handler det også om et stort frigjøringsprosjekt. Det skal fremme et nytt kapittel i likestillingen som skal bidra til å gjøre kvinner trygge, og dermed også menn trygge.

– Men med disse verdiene til grunn, hvorfor ble ikke Giske-saken tatt tak i tidligere?

– Det skyldes at vi ikke fikk varsler i den saken før høsten 2017.

– Men dette er noe som har pågått i mange år?

– At vi ikke har hatt saker til behandling i partiet, kan vi se på som et dilemma. Martin Kolberg sier at i hans tid som partisekretær kom det ingen varsler, men vi vet nå at det skjedde ting i den perioden som burde vært varslet om. Alle partier må lære av denne kampanjen. Når terskelen for varsling er senket, så går antallet varsler opp. Da må vi ha evne og kapasitet til å behandle dem.