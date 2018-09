Slik skal Erna kapre storbyene

Innenriks

Av ANB-NTB

Reisemålene er ikke tilfeldig plukket ut. Arbeiderpartiet sitter med byrådsleder eller ordfører i samtlige av de fire storbyene. Det har Høyre-lederen en ambisjon om å endre på ved neste korsvei.

På de nasjonale meningsmålingene løftet Ap seg, og samlet var det rødgrønt flertall på snittet av målingene i august. I storbyene ser det ut til å være en lekkasje fra Ap til partiene til venstre, mens Høyre ser ut til å ligge an til fremgang sammenlignet med resultatene fra 2015.

Solberg starter storbyturneen i Oslo mandag og avslutter i Bergen tirsdag. Tromsø står på programmet mandag kveld og Trondheim tirsdag formiddag.

Etter det NTB forstår ligger det an til utspill om blant annet skolepolitikk, eldreomsorg og forsvar under Solbergs to dager lange start på den lange valgkampen.