Slik kan MDGs valgseier påvirke arbeidslivet i Norges to største byer

Av: Tori Aarseth

Etter at resultatene tikket inn fra kommunevalget, er det klart at Arbeiderpartiet ble den store taperen. Selv om partiet trolig blir sittende med makten i både Oslo og Bergen, vil andre partier få større innflytelse enn før.

I Oslo er MDG den store valgvinneren, og det er ventet at partiet vil be om flere byråder og større gjennomslag. Men også SV og Rødt, som etter alt å dømme fortsatt vil være støtteparti for det rødgrønne byrådet, styrker seg.

I Bergen blir byrådet av Ap, Krf og Venstre helt avhengige av hjelp fra MDG og SV for å bli sittende. I tillegg må byrådsleder Roger Valhammer (Ap) få med seg enten Rødt eller Senterpartiet.

Betyr de grønnes vekst at politikken for arbeidsfolk blir dårligere?

– Ikke en bremsekloss

Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, tror tvert i mot at det kan være duket for større gjennomslag for de røde i arbeidslivspolitikken på grunn av fremgangen til SV og Rødt.

Profittfri velferd er blant Oslo SVs hovedkrav. Det handler i stor grad om ansattes lønns- og arbeidsvilkår, ifølge Eidsvoll.

– Når vi har tatt tilbake sykehjem i kommunal drift, ser vi at de ansatte har gått veldig opp i lønn. Neste periode kommer vi til å gjøre det vi kan for å kvitte oss med de kommersielle aktørene innen barnevern, og vi vil ikke ha nye kommersielle barnehager, kun kommunale og ideelle, sier Eidsvoll til FriFagbevegelse.

– MDG har også styrket seg. Er du bekymret for at de kan sette en brems på arbeidslivspolitikken?

– Det gjenstår å se. Jeg er optimistisk, og jeg opplever ikke at de er en bremsekloss. De bryr seg ikke så mye om arbeidslivspolitikk som SV gjør, så da håper jeg at de heller ikke vil stå i veien for at vi kan få gjennomslag.

Pinlig blemme i heltidsarbeidet

Nylig måtte både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), beklage etter at det ble kjent at byrådet anket en dom i favør av en kvinne som krevde større stilling i kommunen.

– Synes du at dere har gjort nok for å få opp andelen heltidsansatte i kommunen?

– Nei, det er ingen tvil om at vi ikke har kommet langt nok. Vi må gjennomgå vikarbruken i kommunen. Heltidskultur skjer ikke av seg selv, sier Eidsvoll.

Også Eivor Evenrud fra Rødt forventer større gjennomslag de neste fire årene etter å ha vokst i valget.

– Når det kommer til arbeidsliv og nærkontakt med folk i vanlige jobber, så er venstresida mye sterkere enn MDG. Jeg opplever at det er et område de ikke er så opptatt av, sier hun til FriFagbevegelse.



Venstresiden er mye sterkere på arbeidsliv enn MDG, mener Rødts Eivor Evenrud. Foto: Siri Øverland Eriksen

Rødt ønsker å ta tilbake flere tjenesteområder i kommunens regi, blant annet renhold.

Uenige om rekommunalisering

Det har MDG tatt et klart standpunkt mot.

– Vi er kritiske til at det tas ut høy profitt fra barnehager og eldrehjem, men vi deler ikke Rødts iver etter å forby private tjenester, skriver fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, i en e-post til FriFagbevegelse.

Han understreker at det viktigste for MDG er at tilbudet er bra, og at de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår.

– På enkelte områder mener vi at det kan være en fordel med et mangfold i tilbudet, og vi vil gjerne legge til rette for flere ideelle tilbydere, skriver han.

Vil ha 6-timersdag

MDG har flere ganger fått kritikk for å ikke ha god nok arbeidslivspolitikk, men har for første gang blitt anbefalt av LO i Oslo i år. Neste periode ønsker MDG blant annet å styrke Oslomodellen, utvide samarbeidet med statens arbeidskriminalitetssenter og fjerne ufrivillig deltid i kommunen.

– Har dere blitt et fullverdig alternativ for folk som er opptatt av arbeidslivspolitikk?

– Ja, det er viktig for oss at folk skal ha et anstendig arbeidsliv og en anstendig lønn, skriver Wilhelmsen.

– Men dere mangler politikk på flere av områdene som er viktige for LO i Oslo?

– Vi viser tydelig hvor vi står gjennom arbeidet vårt i byrådet. Partiprogrammet kan ikke dekke alt.



Det er viktig for MDG at folk har anstendige lønns- og arbeidsvilkår, ifølge Einar Wilhelmsen. Foto: NTB Scanpix

MDG Oslo har også i programmet sitt at de ønsker et prøveprosjekt med 6-timersdag for kommunalt ansatte, men foreløpig er ikke dette blant de viktigste prioriteringene.

Må få på plass storkoalisjon

I Bergen har Arbeiderpartiet halvert seg siden forrige valg, og det Ap-ledede sentrumsbyrådet må ha støtte fra både MDG og SV hvis de skal kunne fortsette. De må også ha inn enten Senterpartiet eller Rødt – eller begge hvis Venstre eller Krf takker for seg.

Det betyr at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) må stable på plass en storkoalisjon av minst seks, og mulig sju partier for å beholde makta.

– Det er en krevende situasjon, men vårt håp er at det skal være mulig å danne et flertall som har tyngden på venstresiden, sier Martin Grüner, toppkandidat for SV, til FriFagbevegelse.



Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har en krevende oppgave foran seg. Foto: NTB Scanpix

Mer bekymret for KrF og Venstre

I de fire årene som har gått siden sentrum-venstre byrådet tok makten fra Høyre, har byrådet blant annet satt i gang et trepartssamarbeid, rekommunalisert enkelte tjenester og opprettet et kommunalt vikarbyrå som skal redusere innleien fra private vikarbyråer.

Grüner mener likevel at det kunne vært gjort mer.

– Det er en klar forbedring fra det forrige Høyre-byrådet, men vi synes likevel at det har gått for langsomt. Vi har en følelse av at Ap har hatt hånden på rattet i arbeidslivspolitikken, mens Krf og Venstre har hatt foten på bremsen.

For SV er det kommunen som arbeidsgiver, innkjøpsmakt og krav om profittfri velferd som er de viktigste arbeidslivssakene fremover. Partiet vil også fase ut private leverandører fra renhold og andre tjenester.

– MDG er ikke for en slik rekommunalisering. Vil det gjøre det vanskelig å samarbeide med dem?

– Det stemmer at vi har forskjellig syn på private aktører. Men min opplevelse er at MDG først og fremst bryr seg om de grønne sakene, og at det derfor er rom for at vi kan få mer gjennomslag i arbeidslivspolitikken.

Vil ikke ha sykehjem på anbud

MDGs toppkandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, bekrefter at de er uenige med noen av de røde partiene når det gjelder privat drift av tjenester. Men han understreker at MDG i Bergen ikke vil ha sykehjem på anbud, og heller ikke at private skal få ta ut stor profitt fra barnehager.

– Hvilke saker innen arbeidslivspolitikk er viktige for dere?

– Vi er innom flere ting i programmet, blant annet integrering, et likestilt arbeidsliv, bruk av BPA for å gi frihet fra hindringer og kommunen som arbeidsgiver, sier Bakke til FriFagbevegelse.

– Kan være ubehagelig

Bakke understreker at han har fått gode tilbakemeldinger fra fagbevegelsen lokalt. Han innrømmer likevel at noe av politikken MDG står for kan være ubehagelig for de andre partiene.

– Vi slutter opp om det organiserte arbeidslivet. Og så har vi en ganske tydelig endringsagenda når det gjelder olja og arbeidsplassene knyttet til det, sier han.

Nettopp dette har ført til den siste tidens uenighet mellom ulike Ap-politikere om hvorvidt MDG kan være aktuell samarbeidspartner på nasjonalt nivå etter neste stortingsvalg.

Også i Bergen har MDG programfestet forsøk med 30-timersuke eller 6-timersdag for kommunalt ansatte.

– Det handler om økt frihet og mulighet for et mangfoldig liv. Men det er viktig å presisere at vi er imot ufrivillig deltid, sier Bakke.

– Vil ikke motsette oss

Byrådet i Bergen kan også bli avhengige av Senterpartiet for å overleve. Listetopp Ove Sverre Bjørdal tror ikke at det blir de store uenighetene om arbeidslivspolitikken.

– Hva mener dere om rekommunalisering av tjenester?

– Vi har ikke sagt noe konkret om det, men vi vil ikke motsette oss det heller, sier Bjørdal til FriFagbevegelse.

– Vi er også for at helse og omsorgstjenester skal drives av kommunen og ideelle, at nye barnehager skal være kommunale eller ideelle, og vi er dessuten negative til flere friskoler.

– Hva er de viktigste sakene innen arbeidslivspolitikk for dere?

– Det er at de kommunalt ansatte som ønsker det skal få heltidsstillinger, og å få rekruttert flere med et handicap eller hull i CVen. Vi er også tilhengere av trepartssamarbeidet, sier Bjørdal.