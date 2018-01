Slik kan Ap reise seg igjen

Innenriks

Norges-returen skulle kanskje bli et statsråds-comeback for den tidligere utenriksministeren. I stedet sitter han på Stortinget og summer seg etter et helt spesielt ekstraordinært landsstyremøte i Ap. Et møte han mener var nødvendig, samlende og avklarende:

– Jeg tror samtlige dro med en lettere følelse enn da vi kom. Nå har vi ryddet unna en del spørsmål. Det blir ikke noe ekstraordinært landsmøte og partiet står samlet bak hele dagens ledelse. Jeg tror den felles opplevelse vi har hatt nå var en nødvendig reise, sier Eide til Dagsavisen.

Nå er målet å få partiet tilbake på beina igjen.

– Jeg mener sosialdemokratiet trengs mer enn noen gang, konstaterer Eide.

Det siste drøye året har Ap gått fra en oppslutning på 36 prosent til 22 nå i januar på snittet av målingene. Fallet startet lenge før Giske-saken.

Eide har ingen enkle forklaringer på nedturen, men en tydelig ambisjonen for hvordan partiet kan løfte seg:

– Skal vi opp på 30-tallet igjen og bevege oss opp mot 40-tallet, så må vi overbevise folk om at vi er skapeparti nummer én og deleparti nummer én, sier Eide.

Framtidsløsninger

Etter Giskes exit ble Eide nevnt som en mulig kandidat til å overta posisjonen som finanspolitisk talsperson, men valget falt på Rigmor Aasrud fra Oppland.

Selv er han nå Aps talsperson på miljø- og energifeltet, og mener hans bidrag kan være viktig for å gjøre Ap til en viktig politisk kraft igjen:

– Når Arbeiderpartiet gjør det bra, blir vi sett på som det partiet som er best på å skape og best på å dele. Det er nøkkelen til et moderne, inkluderende samfunn hvor du har både bærekraftig vekst og hvor flest mulig er i jobb, sier Eide.

Han mener Ap må ha de beste svarene på hvordan den norske samfunnsmodellen og velferdsstaten skal overleve i framtida.

– Vi må ha en helhetlig fortelling som griper flest mulig mennesker. En fortelling om at vi kan skape en god fremtid som er moderne og lys, sier Eide.

Han konkretiserer noe:

– Vi skal gjenetablere oss som det partiet med høyest troverdighet på å skape industriarbeidsplasser, sier Eide.

Og den ambisjonen må kombineres med at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.

– Vi er partiet som sier: Jo, oljeindustrien skal være med oss i mange år framover, men vi må også forberede oss på en framtid hvor de ikke vil være det, sier Eide.

Klima og miljø pekes ut som den nest viktigste valgkampsaken blant velgerne som stemte Ap i 2013, men som ikke gjorde det samme i 2017.

Ett av temaene landsstyret diskuterte på Gardermoen i går, var hvordan de skal bidra til å skape «framtidsrettede, klimavennlige lokalsamfunn».

– Nære bånd til LO viktig

Han peker på at fremtidens arbeidsliv er et arbeidsliv med flere jobbskifter gjennom livet, mer automatisering og der store teknologiske skifter vil kreve omstilling. Her er samarbeidet med partene i arbeidslivet en suksessfaktor, mener Eide, og en årsak til at Ap står bedre rustet til å lykkes enn Høyre, ifølge ham selv.

– Det er jo bare å erkjenne at en del av det sosialdemokratiske problemet i mange land er at høyrepartiene har bevegd seg fra høyre i retning sentrum. Men retorikken og politikken er ikke alltid identisk. Det er fortsatt sånn at det er lettere å være rik med Høyre, det er fortsatt økende ulikhet og arbeidsrettigheter blir svekket. Med den regjeringen som kommer nå, ser det ut til å bli verre på det feltet. Derfor er et stort parti som Arbeiderpartiet, som også har solide, nære bånd til LO, fortsatt veldig viktig. Nesten enda viktigere enn før fordi vi er inne i en periode med hyppigere omstilling, sier Eide.

Falt i fagbevegelsen

Han peker på det fagpolitiske samarbeidet som viktig for gjenreisning av partiet, men Ap har også merket svakere oppslutning i LO dette valget.

Kun to av fem LO-medlemmer stemte på Ap i stortingsvalget, viser en omfattende undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av LO i etterkant av valget.

– Det må vi gjøre noe med, sier Eide, som tenker det eneste riktige er å styrke samarbeidet og huske å ha dialog med fagbevegelsen på mange nivå i partiet. Han mener også at fagbevegelsen og arbeiderrepresentasjonen er god nok i ledelsen.

– Vi har flere fra LO i sentralstyret, herunder folk med erfaring fra gulvet, sier Eide.

Breddepartienes problem

Partiets forklaring av valgnederlaget har handlet mye om kommunikasjon: «Vi ble for utydelige». Det er halve forklaringen, tror Eide.

– Trenden i Europa er at alle store partier faller, og vi er også et europeisk land. Så vi har dessverre blitt en del av en europeisk hovedtrend. Dette går enda dypere enn ting som kan forstås internt i Arbeiderpartiet, sier Eide.

Han peker på den europeiske trenden hvor flere søker seg mot ensakspartier som presenterer enklere budskap.

– I den målestokken har egentlig Ap og Høyre klart seg ganske bra.