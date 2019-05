Slik gikk 17. mai i Oslo

– Noe beruselse har begynt å melde seg, og det er noen ordensforstyrrelser, men det kan skyldes at det er mye folk i byen, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB i 18-tiden.

Besvimte i varmen

Guldbrandsen understreker at det er god stemning, og at situasjonen ikke er noe verre enn en vanlig fredags kveld.

Tidligere på dagen opplyste operasjonsleder Cathrine Sylju til NTB at det eneste politiet hadde registrert, var et par besvimelser i varmen.

Sperret av barnetoget

Politiet har satt sikkerheten i høysetet, og Sylju sier at det er bra med politifolk i byen, og at de er bevæpnet med håndvåpen.

I hovedstaden er alle gater som fører inn til områdene der barnetoget går, sperret av med gjerder, store blomsterpotter, leddbusser og andre kjøretøyer.

Bar våpen landet rundt

Gulbrandsen sier at det ikke har vært noen sikkerhetshendelser, og at tiltakene som er satt i verk, ser ut til å være godt dimensjonert for oppgaven.

Oslo-politiet var også i fjor bevæpnet, men i år er det for første gang bestemt at politiet kan bære våpen på større arrangementer og folkeansamlinger under 17. maifeiringen også i resten av landet.

I alle de store byene er politiet bevæpnet på nasjonaldagen. I mindre byer og tettsteder har det vært opp til politimesteren å vurdere om det skulle være væpnet politi, og en rekke steder har politiet sagt ja til væpning.