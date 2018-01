Innenriks



En av de helt nye statsrådspostene i den utvidede regjeringen er posten som eldreminister, som vil ligge under Helse- og omsorgsdepartementet, hvor Bent Høie (H) blir sittende som Helse- og omsorgsminister.

Det er Fremskrittspartiets Åse Michaelsen fra Mandal, som får æren av å bli Norges første eldreminister.

Hun har vær stortingsrepresentant for Frp fra 2005 til 2017.

Skuffet Hagen

Frp-nestor Carl I. Hagen har tidligere tatt til orde for en egen eldreminister i Norge, og er glad for at Frps gamle krav nå er en innfridd.



– Det er hyggelig at min gamle idé om en seniorminister nå blir en realitet, sier Hagen til Dagsavisen.

– Er det skuffende at det ikke er du som bekler denne posten?

– Ja.

– Hva tenker du om at det ble sånn?

– Nei, det er som forventet, sier Hagen, som i høst også ble vraket til vervet i nobelkomiteen, med begrunnelsen at han er vararepresentant til Stortinget.

– Jeg begynner å bli vant med at jeg ikke tilgodeses til ting jeg har lyst på. Når det er sagt har jeg tro på at Åse Michaelsen (Frp) vil gjøre en fremragende jobb og ønsker henne masse lykke til, sier han.

Høyre har vært skeptisk

Eldreomsorg har lenge vært en viktig sak for Fremskrittspartiet, som de har ønsket å ha en egen statsråd til lenge. Allerede i 2009 vedtok Frp at de ønsket opprettet en slik statsrådspost.

Kravet ble gjentatt av daværende eldrepolitisk talsperson Bård Hoksrud valgkampen 2017.

Da var Høyre ikke enig at det var behov for en slik statsråd.

– Det er urealistisk, men det er viktig å ha fokus på eldreomsorg. Det er blant annet derfor vi har hatt en egen statssekretær med dette som ansvarsområde, sa daværende helsepolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen (H) til NRK i juli.

Nå har altså statsminister Erna Solberg (H) likevel gitt Frp gjennomslag for denne posten

– Høies underbruk

Ikke alle i opposisjonen roper hurra for det.

– Jeg tror ikke det har så stor betydning, jeg er redd det blir et underbruk under Bent Høie. Men, for all del, vi skal være positive, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til NTB.

–Det kan lett bli et kommunikasjonsgrep heller enn reell politikk, mener Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, til samme nyhetsbyrå.

Også SVs Nicholas Wilkinson er likegyldig til at det opprettes en egen statsrådspost på dette feltet.

–Det er politikken som er viktig, ikke stolleken, sier han til NTB.