Skudd avfyrt under ran i Skien

– To gutter i midten av tenårene ble ranet av to personer utendørs i et boligområde på Klyve, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Det ble avfyrt skudd med et håndvåpen under ranet, men ingen ble truffet. Guttene er fysisk uskadd, sier Kråkenes.

En av guttene ble fraranet en mobiltelefon. Gjerningspersonene dro fra stedet på en motorisert tohjuling. Politiet har ingen mistenkte etter hendelsen.

– Vi vet lite om gjerningspersonene. Det skyldes at de hadde på seg hjelmer under ranet, sier Kråkenes.

Politiet har sperret av et område som skal undersøkes av krimteknikere.

Politiet fikk melding om ranet klokken 18.39.

(©NTB)