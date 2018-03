Skoleelev dømt for falske legeerklæringer

Innenriks

Tenåringen var avgangselev ved en videregående skole i Oslo og hadde på et tidspunkt over 10 prosent fravær i flere fag. Han tok da kontakt med noen kamerater som hadde forfalsket legeerklæringer tidligere, og fikk produsert fem erklæringer for til sammen 13 fraværsdager over en periode på to måneder forrige vinter, melder NRK.

Eleven ga legeerklæringene til sin lærer, men skolen fattet mistanke om at de var forfalsket og politianmeldte ham. I politiavhør erkjente han det han hadde gjort.

– Dette er alvorlig. Det er en straffbar handling, og det er dokumentfalsk. Det er også bakgrunnen for at vi valgte å ta ut tiltale og sende til tingretten, sier politiadvokat Mia Marie Nordhagen til kanalen.

Mannens advokat mener dommen fra Oslo tingrett er for streng, men forteller at han angrer på det han har gjort.

