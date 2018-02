Innenriks

Mandag klokken 15.30 samles presidentskapet og Stortingets administrasjon til et eget møte om kostnadsoverskridelsene. Budskapet derfra vil stortingspresidenten ta videre til onsdagens toppmøte i Stortingets kinosal. Der skal han orientere finanskomiteen og de parlamentariske lederne om utviklingen i prosjektet.

Svarene som Thommessen gir Stortinget under dette møtet, kan i praksis besegle hans skjebne som stortingspresident. Rødt, SV, MDG og Sp er allerede klare til å erstatte ham dersom det skulle komme til ny votering om presidentskapets sammensetning. For å få til dette kreves støtte fra minst 34 representanter. Med Ap om bord vil grensen være nådd med god margin.

– Vi vil høre stortingspresidentens orientering før vi tar stilling til hva som bør skje videre. Men det er grunn til å minne om at vi fremmet en annen kandidat til vervet som stortingspresident for bare fire måneder siden, sier Aps finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud til NTB.

Alternativt flertall

KrF og Venstre stemte med regjeringspartiene og sikret at Thommessen ble gjenvalgt som stortingspresident i høst, men 80 stemte imot og tre avga blanke stemmer.

– Det er etter min oppfatning ikke tvil om hvem som sitter med ansvaret. Så kan en stille spørsmål om hvilke konsekvenser det skal få, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB tidligere denne uka. I likhet med Ap vil KrF først høre stortingspresidentens orientering før partiet tar stilling til eventuelle konsekvenser.

Men det er usikkert om det virkelig kommer til en ny kampvotering om presidentvervet i stortingssalen. For skulle det komme signaler fra KrF eller fra et tilstrekkelig antall av regjeringspartienes egne representanter om at Thommessen ikke lenger har deres tillit, kan Høyre velge å fremme en ny kandidat til vervet eller Thommessen selv kan velge å tre tilbake.

Stortingspresidenten ville i helgen ikke kommentere byggesaken overfor pressen, men avviste i et intervju med NRK fredag at han ikke underveis har orientert Stortinget godt nok om utviklingen i saken. Han har tidligere avvist å trekke seg.

– Jeg opplever å ha tillit i presidentskapet i denne saken, sa Thommessen da han kommenterte de nye kostnadsoverskridelsene på 500 millioner kroner torsdag 15. februar, samme dag som Ida Børresen gikk av som stortingsdirektør.

Vil ha innsyn

Dagens Næringsliv skrev lørdag at budsjettsprekken på Stortinget overgår alle andre statlige overskridelser siden tusenårsskiftet. Avisen viste til at byggeprosjektet hadde en styringsramme på 755 millioner kroner i 2014 og at anslaget nå har økt med mer enn 300 prosent til 2,3 milliarder.

– Ingen er i nærheten av overskridelsene på Stortinget, sier forsker Morten Welde ved NTNU, som i fjor la fram en rapport om kostnadskontrollen ved 78 store statlige prosjekter som ble formelt vedtatt og fikk tildelt kostnadsramme i årene 2001–2011.

Under mandagens møte i presidentskapet vil et brev fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes ifølge Aftenposten også bli diskutert. Moxnes ber om innsyn i all korrespondanse som måtte ha blitt sendt mellom Thommessen og Børresen i forbindelse med byggesaken. Rødt-lederen mener en slik eventuell korrespondanse kan tenkes å avdekke om Thommessen har ført Stortinget bak lyset.

