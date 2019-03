Torstein Hagen er landets nest rikeste mann, ifølge Kapital, som beregner hans formue til 52 milliarder kroner. Ifølge skattelistene skattet han 59.784 kroner til Norge i 2017.

Han satte seg på privatflyet i Sveits og ankom Molde i helgen, da hans cruiseskip Viking Sky havnet i trøbbel i Hustadvika på mørekysten. Skipet hadde 915 gjester og 458 mannskap om bord da det fikk motorstopp i 14-tida lørdag.

«Vi vil gjerne få takke Hovedredningssentralen Sør-Norge, redningsmannskapene og alle lokale krefter og frivillige som bistår i arbeidet med å evakuere passasjerene og mannskapet fra Viking Sky», uttalte Hagen i en pressemelding i helgen.



Torstein Hagen. Foto: NTB Scanpix

Til Romsdals Budstikke utdypet Hagen budskapet:

«Det har vært en fantastisk innsats fra hele fylket. Vi skal være stolte over å være nordmenn», sa han søndag.

Det får politikere på venstresida til å reagere:

– At landets nest rikeste mann betaler så lite i skatt er en hån og et ran av fellesskapet, sier Kari Elisabeth Kaski, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for SV.

– Vi burde sende Hagen regningen for redningsaksjonen, sier hun videre.

Hagen roser innsatsen

Like etter klokka 14 lørdag døde alle systemene om bord på Viking Sky. Strømmen hadde gått, og båten hadde ingen framdrift.

Det 227 meter lange og 47.800 tonn tunge skipet drev ukontrollert inn mot grunna i Hustadvika på Møre-kysten. Først et døgn senere kunne båten legge til kai i Molde. Da hadde rundt 470 passasjerer blitt heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

Ifølge NTB er ni av passasjerene fortsatt innlagt på sykehus mandag ettermiddag.

I en uttalelse mandag ettermiddag ber Hagen passasjerene om unnskyldning.

«De siste døgnene har vært både dramatiske og hektiske for gjester og mannskap om bord i «Viking Sky». Jeg vil gjerne få be om unnskyldning for alt gjestene våre har vært gjennom», sier Hagen, ifølge NTB.

Også her roser han innsatsen til det offentlige og de frivillige:

«Jeg kan heller ikke si mange nok ganger hvor stor pris jeg setter på den innsatsen som er gjort av norske redningsmannskaper, ledet av Hovedredningssentralen Sør-Norge, og rette en takk til folket langs Møre-kysten», siterer NTB Hagen.

Det finnes foreløpig ingen sikre anslag på hvor mye redningsaksjonen koster. Med seks redningshelikoptre, en rekke slepebåter og innsatsen til kystvakt, heimevern, politi og helsevesen kan regningen raskt komme opp i flere titall millioner kroner, opplyser Hovedredningssentral Sør-Norge til NTB.

– En hån

Denne saken viser at alle, selv de aller rikeste, tjener på at Norge har en god infrastruktur på plass når krisen inntreffer, sier Kaski.

– Det ser jo Hagen nå.

Og denne infrastrukturen er finansiert over skatteseddelen.

– Det er en hån mot vanlige arbeidsfolk at slike som Hagen slipper unna skatteregningen, sier Kaski.

Det er snakk om en «veldig, veldig rik mann» som betaler mindre enn vanlige folk, sier hun.

– Og du vil sende ham regningen?

– Ja, send ham regningen. Denne saken er en viktig påminner om at det ikke bare er Google og Facebook som lurer seg unna å betale skatt i Norge. Hagen bor i et skatteparadis. Og vi burde absolutt sende ham regningen, selv om også jeg skjønner at det sikkert ikke lar seg gjøre rent praktisk.

Kaski mener at dette er enda et eksempel på at vi må gjøre en helt annen innsats for å unngå at rike nordmenn slipper unna skatteregningen.

– Bidra til spleiselaget!

Det er ikke bare SV som reagerer. Maria Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, skrev på Facebook søndag:

«Rystende å høre om skipsdrama utenfor Mørekysten. Godt at slepet går bra, og alle snart kommer trygt i land. Jeg kan ikke unngå å tenke på hvordan fellesskapet finnes nettopp for å stille opp når folk er i nød. Og det er bra at skipsreder Torstein Hagen skryter av arbeidet som redningsmannskap, frivillige og offentlige myndigheter nå gjør for passasjerene. Kanskje dette vil gjøre det mer forståelig for Norges nest rikeste mann hvorfor man betaler skatt?»

Sneve Martinussen fortsetter:

«Hagen er nemlig det man kan kalle skatteflyktning i Sveits. På Kapitals liste over landets rikeste får han sølvmedalje, mens på skattelistene både tjener og betaler han mindre skatt enn meg ... formuesskatten kan være en tung bør for milliardærer. Men altfor ofte snakker vi bare om hva skatt koster, ikke hva skatt gir. Det regner jeg med Hagen føler litt på i dag når redningsflåten, nødetater, sykehus og medisinsk personell gjør der som trengs. Kanskje får han mer lyst til å delta i spleiselaget neste runde».

Hagen vil ikke snakke

Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra Torstein Hagen. Rent konkret sendte vi ham følgende spørsmål:

– Du har takket norske myndigheter for bistanden med å slepe skipet i land, men mener du generelt at beredskapen ved norskekysten er god nok?

– Er du så positivt overrasket at det kan være aktuelt for deg å flytte hjem?

– Denne beredskapen er skattefinansiert. Hvor mye skatt betaler du selv inn til Norge og hvilke refleksjoner gjør du deg knyttet til dette?

Vi spurte også hvordan han stilte seg til kritikken fra Rødt – og oppfordringen om å delta i spleiselaget framover.

Hagen avstår nå fra å kommentere saken overfor Dagsavisen, sier hans kontaktperson Jon Mørland. Han er opptatt med å lede operasjonen i kjølvannet av Sky Viking-episoden i helgen, knyttet mannskap, passasjerer og de undersøkelser som nå gjøres, sier Mørland.

Skatterabatt

Hagen er nå tilbake i Sveits, der han er bosatt – og skatter et ukjent beløp.

Skatteinformasjon er ikke offentlig tilgjengelig i Sveits, men det er grunn til å anta at Hagen nyter godt av en ordning for utenlandske statsborgere som tjener sine penger utenfor Sveits. Disse skattes ikke etter formue eller inntekt, men etter pengene de bruker på livsopphold, ifølge en artikkel om Hagen i Bergens Tidende fra 2016.

Da Basel, der Hagen var bosatt på tidspunktet, endret denne skatterabatten gjennom en folkeavstemning i 2014, meldte Hagen flytting til Lusern, der ordningen fortsatt eksisterte, skriver BT.

