Innenriks

– Regjeringen står i fare for å skape et A- og B-lag blant sykehjemmene når støtteordningen forsvinner, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), eldrebyråd i Oslo.

Fra 2021 mister kommunene pengestøtten fra staten til å rehabilitere gamle sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringen har bestemt at den statlige tilskuddsordningen bare kan brukes på rehabilitering og bygging av sykehjem og omsorgsboliger som fører til at kommunene får økt sitt antall plasser.

Les også: Pleies av nye folk annenhver dag

– Fortvilende

Vi møter eldrebyråden på Majorstutunet bo- og behandlingssenter, et gammelt, slitt bygg med trange rom og lange korridorer. I 2020 skal det bygges om til å bli et moderne sykehjem med støtte fra staten.

– Vi er godt i gang med å rehabilitere sykehjemmene som ikke har god nok standard. Men vedlikeholdsetterslepet er stort, også i Oslo. Derfor er det fortvilende at regjeringen fjerner tilskuddsordningen.

Den ferske eldrebyråden har regnet ut at Oslo vil tape 3,5 milliarder kroner i støtte til rehabilitering de ti neste årene.

Antallet eldre over 80 år har gått ned i Oslo de siste årene. Byråden mener derfor at kommunen må prioritere å ruste opp de gamle sykehjemmene før eldrebølgen kommer. Ifølge byråden er det ikke mulig å rehabilitere alle hjemmene innen 2021 fordi de ikke kan ha veldig mange prosjekter gående samtidig. Skulle de hatt det, ville de ikke hatt nok sykehjemsplasser i byggeperioden.

– Dette handler om å gi eldre muligheten til å leve gode liv. Da må hjemmene bygges på en helt annen måte. Mange av sykehjemmene som nå skal ombygges er fra 60-tallet. Norske kommuner har ikke råd til å ta denne regninga alene, sier Tellevik Dahl og kommer med et stikk til regjeringens nye eldreminister, Åse Michaelsen (Frp).

– Jeg mener det er et paradoks at Frp som er for å videreføre tilskuddet, lar dette skje mens de sitter i regjering. De har ofret sin viktigste valgkampsak.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Gjelder mange kommuner

I fjor laget Rambøll en rapport på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon KS som var finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Av rapporten går det fram at sykehjemmene i Kommune-Norge har et vedlikeholdsetterslep på 37 milliarder kroner. Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS, mener utfasingen av dagens tilskuddsordning skaper problemer for mange.

– I kommunene har det vært veldig sterk motstand mot at ordningen skal legges om. Vi mener det er et uheldig vedtak, og vi har anbefalt at fristen i hvert fall må utsettes til 2025.

Han forteller at det først og fremst er kommunene som ikke har hatt vekst i antallet eldre over 80 år de siste årene som er de sterkeste motstanderne.

– Ikke alle kommuner har hatt behov for å øke kapasiteten, men det har vært og er fortsatt et stort behov for å rehabilitere gamle bygg i mange kommuner for å møte nye standarder – som for eksempel krav til velferdsteknologi, sier Eide.

Les også: Vil ha egen «helsesøster» for eldre

Stort behov

Holger Olsen, institusjonssjef ved Majorstutunet, mener det er et stort behov for å oppgradere dagens sykehjem i Oslo. På sykehjemmet han leder, er rommene små, upraktiske og ikke egnet til å gi en verdig omsorg til eldre med sammensatte helseproblemer. Mange må tas ut på et fellesbad på gangen når de skal dusje eller gå på do. Badene brukes også som lagringsplass til rullestoler og ulike hjelpeapparater fordi det ikke er plass andre steder.

– Vi får en del klager på bygningsmassen. Noen synes det er ufint at mor eller far får et sånt tilbud, sier Olsen.

Han jobbet tidligere på Stovner, som fikk nytt sykehjem mens han var der.

– Det var helt tydelig at boligkvaliteten ga store utslag. Man kunne se at beboerne blomstret når de fikk noe som lignet på et hjem. De nye sykehjemmene har dobbelt så store rom. Der får beboerne mulighet til møblere selv og føle seg mer hjemme. Med større rom er det også lettere å opprettholde et privatliv, som for eksempel å ta imot besøk. Og noe av det viktigste er å ha et eget bad som er stort nok, slik at de slipper å synliggjøre for hele avdelingen når de skal på toalettet.

I en av de små stuene på Majorstutunet møter vi beboerne Signe Skjeldestad og Esther M. Gjertsen. Skjeldestad viser fram rommet hun bor på. Det er plass til en seng, TV og en stol. Toalettet er knøttlite. Hun skulle gjerne hatt et større rom.

– Det er bra å være her, men det er vanskelig å komme seg fram med rullatorene, og vi skulle gjerne hatt en større stue, sier Skjeldestad.

Les også: Frp krever mer til eldre

Eldreministeren svarer

Eldreminister Åse Michaelsen påpeker at regjeringen økte statens utgifter til bygging og rehabilitering av omsorgsplasser i forrige stortingsperiode.

– I årene som kommer, blir vi flere eldre. Framover blir det derfor viktig å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle.

– Men vil det ikke være et behov for å rehabilitere gamle sykehjem etter 2021?

– Utgangspunktet er at kommunene skal dekke behovet for investeringer innenfor sine ordinære rammer. Investeringstilskuddet kommer på toppen. Kommuner som fortsatt har behov for å rehabilitere sykehjem kan søke om tilskudd til dette til og med 2020. Fra 2021 setter vi inn støtet for å få flere plasser. Vi mener det er nødvendig for å sikre at eldre pleietrengende får et godt tilbud.

Hun understreker at det er kommunenes oppgave å vedlikeholde bygg.

– Kommunene har nå fått statlige tilskudd i 20 år for å rehabilitere og bygge om til en moderne standard. Nå må de kommunene som ikke har tatt dette ansvaret, ta det og søke om tilskudd til rehabilitering fram til 2021.

Til påstanden fra Tellevik Dahl om at Frp har ofret sin viktigste valgkampsak, svarer hun:

– Vi har vist handlekraft for eldreomsorgen. Med Ap ble kommunene sittende igjen med for stor del av regningen. Det paradoksale er at Ap og Tellevik Dahl klager på pengenød mens Oslo håver inn milliarder på eiendomsskatt, som de lovet velgerne å bruke på eldreomsorg. Samtidig legger byrådet ned sykehjemsplasser.

Den nye regjeringen dekker bordet for velferdsprofitørene. De kaller dem «kvinnelige gründere», men i realiteten gir de bort skattepengene våre til kommersielle konserner.

Innlegg: Den nye regjeringen kaller dem "kvinnelige gründere", men i realiteten gir de bort skattepengene våre til kommersielle konserner.