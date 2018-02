Innenriks

– Vi er opptatt av og bevisst på at vi både skal bygge infrastruktur og skape norske arbeidsplasser, understreker samferdselsministeren.

Han sier dette i respons på en artikkel i Dagsavisen lørdag, som omhandlet Statens vegvesens planer om å bygge nye veier for 135 milliarder kroner i perioden 2018-2023. I artikkelen uttrykte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen bekymring for at mange av disse milliardene kan gå til store utenlandske entreprenører.

– De siste årene har antallet store anleggskontrakter økt betydelig. Dette er en utfordring for en bransje som består av en vesentlig andel små og mellomstore bedrifter, uttalte Gabrielsen.

– Skreddersydd

– Regjeringen legger opp til en kontraktstrategi på store anlegg som er mer eller mindre skreddersydd for utenlandske selskaper, og som bidrar til å skvise ut de norske firmaene. Det er derfor viktig at det nå legges bedre til rette for disse bedriftene, slik at de får muligheten til å konkurrere om kontraktene, fortsatte han.

Gabrielsen mener en slik tilrettelegging best skjer ved å dele opp anbudene.

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund med 2.050 medlemmer, er av samme oppfatning.

– Bare tre-fire av dem er store nok til å ta hånd om kontrakter i milliardklassen. Derfor er det viktig med variasjon i kontraktene, fra noen millioner og oppover, uttalte hun til Dagsavisen lørdag.

Solvik-Olsen mener det ikke er noen grunn til bekymring.

– Gabrielsens virkelighetsbilde er dessverre ikke oppdatert. Helt ferske tall viser at i 2017 gikk rundt 95 prosent av kontraktskronene på veiprosjekt til norske entreprenører. Norske entreprenører har vunnet samtlige av de store kontraktene til Nye Veier AS. Og helt ferske tall viser at samtlige store jernbanekontrakter i 2017 gikk til norske aktører, påpeker samferdselsministeren.

– Under forrige regjering vant derimot utenlandske entreprenører over 20 prosent av kontraktskronene fra Vegvesenet. Utviklingen har altså gått i veldig riktig retning, fortsetter han.

– Pessimistisk bilde

– Kontraktsstørrelse, seriøse aktører og kamp mot arbeidslivskriminalitet er en viktig del av arbeidet vi gjør, understreker Solvik-Olsen også.

– Så jeg deler LO-sjefens ønske, men han bør unnlate å skape et pessimistisk bilde av hvordan norske entreprenører klarer seg i konkurranse mot utlandet.

Dagsavisen har også spurt Solvik-Olsen om han tror 95 prosent av kontraktskronene vil fortsette å gå til norske entreprenører i årene 2018-2023, ettersom det er denne perioden Gabrielsen primært uttrykte bekymring for i Dagsavisen lørdag. Statsråden har ikke besvart dette spørsmålet fra Dagsavisen.