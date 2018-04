Innenriks

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm er provosert over at regjeringen ikke har levert en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, eller en egen ekspertkommisjon som skal gjennomgå partnerdrap for å se hvor samfunnet har sviktet.

– Det viser en total handlingslammelse. Jeg har selv jobbet i Justisdepartementet, og vet at man må utredet ting, men jeg vet også at dette tar uforholdsmessig lang tid. På et eller annet plan så sier det meg at dette ikke prioriteres, sier ombudet.

På trappene

Nå varsler justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at en slik ekspertgruppe opprettes snarlig:

– I vår setter vi ned et utvalg som følger opp denne etterlysningen. Mandatet og sammensetningen av utvalget er ikke fastsatt, men utvalget skal gjennomgå partnerdrap, som en del av utfordringen knyttet til vold i nære relasjoner.

Ombudet etterlyser også tiltak rettet mot den samiske befolkningen. Her trekker statsråden fram at det er satt av 500.000 kroner til å forske mer på vold i nære relasjoner i det samiske miljøet. I kjølvannet av Tysfjord-saken har også fylkesmannen i Nordland fått ansvar og midler for å følge opp situasjonen.

Ny plan ikke påbegynt

Men en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner er ikke påbegynt, etter den forrige gikk ut i 2017.

– Nei. Den forrige løp nettopp ut, og det gjøres nå opp status for tiltakene i den forrige handlingsplanen. Jeg legger til grunn at statusrapporten ferdigstilles denne måneden.

– Så når kan vi vente en ny handlingsplan?

– Først må vi ha på plass statusgjennomgangen, deretter vil jeg se på om vi trenger en ny plan for å imøtekomme utfordringene.

– Hvilke nye tiltak er i gang satt i gang fra regjeringen for å bekjempe vold i nære relasjoner?

– I fjor ble det etablert 12 nye støttesenter for kriminalitetsutsatte i kommunen. Staten bevilger også 240 millioner kroner i 2018 til landets 11 barnehus. Det etableres også egne fagmiljøer mot vold i nære relasjoner som en del av nærpolitireformen. I tillegg er det etablert en nettportal kalt dinveiut.no, med informasjon til voldsutsatte, sier statsråden.

Han minner også om at det finnes en tilskuddsordning på 11,8 millioner kroner, frivillige organisasjoner som jobber med problematikken, kan søke på.