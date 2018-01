Sju ungdommer til sykehus med alkoholforgiftning

Innenriks

– Det er snakk om ungdom i alderen 15, 16 og 17 år. De har alle vært på et arrangement på den samme restauranten. Mellom fem og ti var mer eller mindre bevisstløse og ble lagt inn på sykehus for behandling, sier Fred Leirvik, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, til NTB.

Pressevakt Per-Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser til VG fredag morgen at det var sju ungdommer som ble sendt til sykehuset etter hendelsen.

– Tre av dem ble innlagt til observasjon og medisinsk oppfølging. De øvrige ble sjekket ut og sendt hjem etter hvert, sier Johansen.

De tre som ble innlagt. er ikke alvorlig skadd og vil bli skrevet ut i løpet av dagen, opplyser Johansen.

Hippiefest

Ifølge avisa Fremover var festen ungdommene kom fra en såkalt skolefest – først og fremst for avgangselever, altså russ – som denne gangen hadde et hippietema.

Elevene kommer fra Narvik videregående skole, og rektor Anita Sletbakk understreker at skolen ikke har noe med arrangementet å gjøre.

– Vi ser riktignok hva som blir annonsert, men det er ikke noe verken elevene eller skoleledelsen er engasjert i. Det er ikke vårt anliggende, sier hun.

Sletbakk opplyser at skolen har jobbet for at arrangementene ikke skal hete skolefest nettopp fordi skolen ikke har noe med festene å gjøre.

Etterforsker

Politiet fikk første melding om ungdom som var overstadig beruset i 23-tiden torsdag. Meldingene fortsatte å komme inn til 2-tiden.

– Det var flere som kom til sykehuset uten at det ble gitt beskjed til oss først. Det har vært stor pågang der, sier Leirvik.

Han sier det dreier seg om for mye inntak av alkohol, men at det er usikkert hvorvidt drikken var medbrakt eller kjøpt.

– Det er jo en alvorlig sak, man skal være 18 for å kjøpe og drikke alkohol. Narvik politistasjon vil etterforske saken videre, og undersøke med restauranten hva som er skjedd, sier operasjonslederen.

(NTB)



